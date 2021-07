Bratislava 14. júla (OTS) - Podiel nezákonných cigariet vzrástol o 0,5 percentuálneho bodu, na 7,8% celkovej spotreby v EÚ; PMI vyzýva na pokračovanie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) vyzýva zástupcov verejného a súkromného sektora na spoločný boj proti nezákonnému obchodovaniu po tom, ako bola zverejnená nová správa KPMG o spotrebe a tokoch nezákonných cigariet v 30 európskych krajinách— v 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ), a tiež v Spojenom kráľovstve, Nórsku a Švajčiarsku. Štúdia odhaduje, že zatiaľ čo celková spotreba cigariet naďalej klesá, podiel nezákonných cigariet sa zvýšil o pol percentuálneho bodu na 7,8% celkovej spotreby v roku 2020, pričom v rámci 27 členských štátov EÚ (EÚ27) bolo spotrebovaných 34,2 miliárd takýchto cigariet. Za zvýšením spotreby nezákonných cigariet—čo zahŕňa pašované, falšované cigarety a „illicit whites“ —bol bezprecedentný prudký nárast spotreby falšovaných cigariet o 87%. Daňová strata pre vlády v EÚ27 teraz predstavuje približne 8,5 miliardy EUR. Štúdia , ktorú za daný rok nezávisle realizovala KPMG na základe zákazky od spoločnosti PMI, ukazuje, aký vplyv mala na spotrebu zákonných a nezákonných cigariet pandémia COVID-19, obdobie lockdown-ov a obmedzeného pohybu ľudí v rámci EÚ v kombinácii s klesaním dostupnosti z finančných dôvodov. Správa odhaduje, že celková spotreba cigariet poklesla v roku 2020 o 4,7% na 438,8 miliardy v EÚ27, pričom hraničné kontroly a cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 mali za následok prudký pokles spotreby dovážaných cigariet, ktorá v roku 2020 klesla o 18,5% (11,9 miliardy cigariet). Tiež je potrebné uviesť, že zároveň s poklesom celkovej spotreby cigariet došlo v roku 2020 k nárastu v kategórii jemne rezaného tabaku o 6,0 miliárd ekvivalentných kusov cigariet.Spotreba „illicit whites” a iných pašovaných cigariet medziročne poklesla, čo však viac ako vyvážil nárast spotreby falšovaných cigariet, ktorá sa z 5,5 miliardy v roku 2019 takmer zdvojnásobila v roku 2020, a predstavovala 10,3 miliardy falšovaných cigariet. Predpokladá sa, že hlavnou príčinou bol predovšetkým bezprecedentný nárast spotreby falšovaných cigariet vo Francúzsku o 609%, pričom len v tejto krajine spotreba dosiahla 6,0 miliardy falšovaných cigariet.” uviedol, viceprezident, Prevencia nezákonného obchodu. „Z rozhovorov s pracovníkmi orgánov na presadzovanie práva, ktoré KPMG realizovala ako súčasť štúdie, vyplýva, že organizované zločinecké skupiny pokračovali s presunom svojich operácií vo vnútri hraníc EÚ, keďže sa predpokladá, že veľká časť „illicit whites“ a falšovaných cigariet bola vyrobená v nelegálnych fabrikách v rámci EÚ. Tento predpoklad podporuje aj rastúci počet razií v nelegálnych fabrikách na cigarety vo viacerých európskych krajinách.Dostupnosť lacných, falšovaných a neregulovaných cigariet na čiernom trhu podrýva úsilie o zníženie rozšírenia fajčenia a o prevenciu fajčenia mladých ľudí. Aby mohla byť misia PMI o dosiahnutie sveta bez dymu úspešná, je nevyhnutné, aby bol nezákonný obchod zlikvidovaný všade, kde existuje. V boji s nezákonným obchodovaním s tabakovými výrobkami PMI spolupracuje so širokou škálou orgánov na presadzovanie práva a tiež súkromnými subjektmi na celom svete s cieľom identifikovať a zastaviť falšovanie a pašovanie.Spoločnosť nedávno oznámila spustenie tretieho kola financovania svojej globálnej iniciatívy PMI IMPACT, ktorá podporuje projekty tretích strán, ktorých zámerom je zabrániť nezákonnému obchodovaniu alebo ho redukovať, a podporuje „ekosystém“ zahŕňajúci zástupcov verejného aj súkromného sektora zameraný na boj s nezákonným obchodovaním v jeho mnohých formách.PMI okrem toho pokračuje v rámci svojho úsilia v boji s nezákonným obchodovaním aj s výraznými investíciami do kontroly dodávateľských reťazcov prostredníctvom preventívnych a ochranných opatrení, zavádza špičkové technológie na vyhľadávanie a sledovanie a má zavedené prísne protokoly pre hĺbkovú kontrolu pre všetkých zákazníkov a dodávateľov.Viac informácií o úsilí spoločnosti PMI zameranom na prevenciu nezákonného obchodovania nájdete na StopIllegal.com Správa KPMGPodrobný prehľad výsledkov a metodológie je k dispozícii tu