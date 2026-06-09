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Podiel obnoviteľných zdrojov energie v Poľsku má do roku 2040 vzrásť
Dokument zároveň predpokladá, že rozvoj jadrovej energetiky a veterných elektrární prispeje k rastu domáceho priemyslu.
Autor TASR
Varšava 9. júna (TASR) - Poľská vláda schválila Národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý určuje smerovanie energetickej transformácie krajiny do roku 2030 s výhľadom do roku 2040. Dokument ministerstva energetiky počíta s nižším podielom obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a väčšou úlohou jadrovej energetiky, než predpokladal skorší návrh ministerstva životného prostredia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Práce na dokumente sa predĺžili približne o dva roky pre medzirezortné spory a reorganizáciu vlády, po ktorej vzniklo samostatné ministerstvo energetiky.
Podľa plánu sa inštalovaný výkon poľskej energetickej sústavy zvýši z viac ako 77 gigawattov v roku 2026 na 128 až 156 gigawattov do roku 2040. Výkon obnoviteľných zdrojov by mal v tom čase dosiahnuť 84 až 92 gigawattov a predstavovať takmer 60 % celkových výrobných kapacít.
Podiel OZE na výrobe elektriny má vzrásť na 52 až 53 % v roku 2030 a na 66 % až 69 % do roku 2040. Ide však o nižšie hodnoty, než obsahoval skorší ambicióznejší scenár ministerstva životného prostredia, ktorý počítal s podielom OZE takmer 80 % na výrobe elektriny v roku 2040.
Väčší dôraz plán kladie na jadrovú energetiku. Spustenie prvých blokov jadrovej elektrárne a malých modulárnych reaktorov v druhej polovici 30. rokov má zabezpečiť približne 40 terawatthodín elektriny ročne. Predchádzajúci návrh ministerstva životného prostredia počítal s výrobou 27 terawatthodín.
Dokument zároveň predpokladá, že rozvoj jadrovej energetiky a veterných elektrární prispeje k rastu domáceho priemyslu. Pri jadrových projektoch v hodnote približne 223 miliárd zlotých (52,57 miliardy eur) by mohli poľské podniky získať zákazky za okolo 100 miliárd PLN (23,57 miliardy eur).
(1 EUR = 4,2423 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Práce na dokumente sa predĺžili približne o dva roky pre medzirezortné spory a reorganizáciu vlády, po ktorej vzniklo samostatné ministerstvo energetiky.
Podľa plánu sa inštalovaný výkon poľskej energetickej sústavy zvýši z viac ako 77 gigawattov v roku 2026 na 128 až 156 gigawattov do roku 2040. Výkon obnoviteľných zdrojov by mal v tom čase dosiahnuť 84 až 92 gigawattov a predstavovať takmer 60 % celkových výrobných kapacít.
Podiel OZE na výrobe elektriny má vzrásť na 52 až 53 % v roku 2030 a na 66 % až 69 % do roku 2040. Ide však o nižšie hodnoty, než obsahoval skorší ambicióznejší scenár ministerstva životného prostredia, ktorý počítal s podielom OZE takmer 80 % na výrobe elektriny v roku 2040.
Väčší dôraz plán kladie na jadrovú energetiku. Spustenie prvých blokov jadrovej elektrárne a malých modulárnych reaktorov v druhej polovici 30. rokov má zabezpečiť približne 40 terawatthodín elektriny ročne. Predchádzajúci návrh ministerstva životného prostredia počítal s výrobou 27 terawatthodín.
Dokument zároveň predpokladá, že rozvoj jadrovej energetiky a veterných elektrární prispeje k rastu domáceho priemyslu. Pri jadrových projektoch v hodnote približne 223 miliárd zlotých (52,57 miliardy eur) by mohli poľské podniky získať zákazky za okolo 100 miliárd PLN (23,57 miliardy eur).
(1 EUR = 4,2423 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)