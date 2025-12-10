< sekcia Ekonomika
Podiel obnoviteľných zdrojov v Nemecku sa v roku 2025 odhaduje na 56 %
Podľa štúdie obnoviteľné zdroje energie pokryjú tento rok 55,8 % hrubej spotreby elektriny, čo je nárast z 55,1 % v roku 2024.
Autor TASR
Berlín 10. decembra (TASR) - Obnoviteľné zdroje energie pokryjú v roku 2025 viac ako polovicu spotreby elektriny v Nemecku. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovali združenie energetického priemyslu a vodného hospodárstva (Bundesverband der Energie - und Wasserwirtschaft, BDEW) a Centrum pre výskum solárnej energie a vodíka Bádensko-Württembersko (ZSW). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Pokles produkcie elektriny z veterných fariem a vodných elektrární súvisiaci s počasím bol kompenzovaný novými fotovoltickými systémami, odhalila analýza.
Odborníci očakávajú, že výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov sa v roku 2026 za normálnych poveternostných podmienok ďalej zvýši vďaka novým veterným turbínam a solárnym parkom.
BDEW poznamenalo, že energetická transformácia je nevyhnutná pre životaschopnosť Nemecka ako priemyselnej veľmoci.
„Obnoviteľné zdroje energie sú jadrom našich budúcich klimaticky neutrálnych dodávok energie,“ povedala Kerstin Andreaeová, predsedníčka generálnej rady BDEW.
Napriek ekonomickým problémom Nemecka pokračovalo v roku 2025 rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie na vysokej úrovni, zdôraznil riaditeľ ZSW Frithjof Staiss. Ďalšie rozširovanie veterných elektrární na pevnine aj na mori, fotovoltiky, batériových úložísk a elektrární na biomasu je dôležité, upozornil a zároveň vyzval na rýchly rozvoj vodíkovej infraštruktúry.
Nemecko si dalo za cieľ, aby do roku 2030 pochádzalo 80 % jeho elektriny z obnoviteľných zdrojov.
