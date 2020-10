Podiel pokročilých biopalív v motorových palivách by sa mal znížiť

Bratislava 6. októbra (TASR) – Podiel pokročilých biopalív, ktoré sa vyrábajú napríklad zo slamy, rias, zvyškov po ťažbe dreva či inej biomasy, by sa mal na Slovensku z pôvodne stanovených 0,5 % znížiť do roku 2022 na 0,3 % a do roku 2024 vrátiť na 0,5 % referenčnej hodnoty vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý do NR SR predložila skupina koaličných poslancov za SaS a OĽANO.



"Predkladaný návrh zákona znižuje povinnosť uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív pre roky 2021 a 2022 na úroveň 0,3 % z dôvodu zohľadnenia zmeny legislatívy EÚ," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu. EÚ smernicou spresnila požiadavky na primiešavanie pokročilých biopalív pre rok 2022 na úrovni minimálne 0,2 %. Novela by však tiež mala zabezpečiť dostatočnú stabilitu investičného prostredia s cieľom dosiahnuť postupné zvyšovanie podielu pokročilých biopalív do roku 2025.



Poslanci návrhom nechceli systematicky znižovať podiel pokročilých biopalív v doprave, pretože Slovensko má záujem na ďalšom rozvoji obnoviteľnej energie. Tá je už v súčasnosti aj v podobe primiešavania biopalív nevyhnutnou podmienkou a súčasťou plnenia cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a pri znižovaní emisií skleníkových plynov v doprave. Slovensko nemá záujem znižovať podiely pokročilých biopalív v doprave v SR v rokoch 2024 – 2030, ktoré by mali byť na úrovni 0,75 %. Primiešavanie biozložky vyrábanej z poľnohospodárskych plodín sa návrhom nemení.