Podiel predsedu predstavenstva Evergrande klesol na 59,8 %

Hongkong 10. decembra (TASR) – Podiel predsedu predstavenstva čínskej developerskej spoločnosti Evergrande Chuej Kcha Jena klesol na 59,78 % zo 61,88 % pri vynútenom predaji treťou stranou, u ktorej boli akcie založené. Vyplýva to z hlásenia na burze cenných papierov v Hongkongu.



Počet predaných akcií dosiahol 277,8 milióna a ich hodnota sa odhaduje na približne 492 miliónov hongkonských dolárov (55,79 milióna eur) na základe piatkovej ceny 1,77 HKD za akciu.



Pokles jeho podielu bol výsledkom krokov podniknutých 6. až 9. decembra na uplatnenie "bezpečnostného podielu" na akciách, uvádza sa v burzovom podaní. Identita subjektu nie je známa.



Ratingová agentúra Fitch vo štvrtok (9.12.) znížila rating Evergrande na RD (Restricted default), čo znamená čiastočnú platobnú neschopnosť, potom, ako tento týždeň čínska spoločnosť zmeškala termín na uhradenie kupónových platieb vo výške 82,5 milióna USD (72,94 milióna eur).



Čínsky realitný gigant Evergrande v júni priznal dlhy za viac ako 300 miliárd USD. Zdá sa, že smeruje k obrovskej reštrukturalizácii potom, čo doposiaľ nesplatil dlhopisy v celkovej výške 1,2 miliardy USD.



Vláda v Pekingu sa snaží obmedziť rozšírenie "nákazy" aj do finančného systému, ale má tiež veľké obavy z masových protestov nahnevaných investorov - kupcov, ktorí zaplatili za byty.



Odovzdanie zaplatených nehnuteľností bude pravdepodobne najvyššou prioritou vlády a po nich bude nasledovať vyrovnanie pohľadávok dodávateľov, ktorí pracujú na projektoch developera, povedal agentúre AFP hlavný ekonóm Capital Economics pre Áziu Mark Williams. Až potom sa dostanú na rad banky a držitelia dlhopisov, pričom zahraniční vlastníci dlhopisov budú mať pravdepodobne dosť nízku prioritu, dodal.



Majitelia dlhopisov sa však môžu rozhodnúť obrátiť sa so svojimi prípadmi na súd.



Čína v uplynulých rokoch umožnila bankrot firiem, ale vzhľadom na rozsah a zložitosť problémov Evergrande neexistujú žiadne porovnateľné precedensy pre to, čo bude nasledovať.



(1 EUR = 8,8186 HKD; 1 EUR = 1,1311 USD)