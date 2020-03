Podiel privátnych značiek v maloobchode sa bude v SR zvyšovať

Bratislava 4. marca (TASR) - Podiel privátnych značiek v maloobchode na Slovensku sa bude v najbližších desiatich rokoch zvyšovať. Uviedol to v stredu v Bratislave na konferencii o obchode New Retail Summit 2020 Ľubomír Machura zo spoločnosti Nielsen.



"Trend sa otočí a privátne značky nájdu svoju rastovú trajektóriu. Vo vyspelých západných členských krajinách EÚ totiž tento podiel dosahuje v súčasnosti aj viac ako 31 %," priblížil. Na Slovensku podiel privátnych značiek v obchode v prvej dekáde uplynulého milénia podľa jeho slov "dosť strmo" rástol, až dosiahol v roku 2013 doterajšie maximum, podiel 22 %.



"Myslím si, že to súviselo s rozvojom moderného trhu ako takého. Od roku 2014 sa začína mierny pokles, respektíve stagnácia na úrovni asi 21 %," spresnil. Privátne značky sú podľa jeho slov indikátorom vývoja a zrelosti trhu.



Dodal že v roku 2006 predstavoval podiel privátnych značiek v maloobchode na Slovensku 17 %, v roku 2013 predstavoval 22 % a v roku 2019 bol na úrovni 21 %.