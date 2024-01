Podiel ropy z OPEC na indickom trhu klesol vlani na historické minimum

Naí Dillí 19. januára (TASR) - Podiel ropy zo štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na celkovom objeme dovozu komodity do Indie dosiahol vlani historické minimum. Dôvodom bola ruská ropa, ktorá zasa dosiahla najvyšší podiel na indickom ropnom trhu v histórii. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje indických obchodníkov a ropného priemyslu.



India, tretí najväčší dovozca a spotrebiteľ ropy na svete, sa dlhé roky spoliehala na ropu z krajín Blízkeho východu, od ktorých mohla dovážať surovinu pri nízkych nákladoch. Minulý rok však India prvýkrát doviezla približne toľko ropy z OPEC, ako z krajín mimo tejto organizácie.



Vlani doviezla India v priemere 4,65 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje rast o 2 %. Podiel štátov OPEC však klesol prvýkrát v histórii pod 50 %.



Dovoz z Ruska sa, naopak, zvýšil na takmer 36 % z celkového objemu indického dovozu. Celkovo India doviezla z Ruska 1,66 milióna barelov ropy denne. Na porovnanie, v roku 2022 dovoz ropy z Ruska predstavoval v priemere 651.800 barelov ropy/deň. K prudkému rastu dopomohlo zníženie cien ruskej suroviny, v dôsledku čoho sa Indii oplatilo dovážať surovinu aj z väčších vzdialeností.



V decembri však bola situácia iná. V danom mesiaci dovoz ruskej ropy do Indie klesol na najnižšiu úroveň za posledný rok. Podpísali sa pod to sprísnené sankcie USA s cieľom zabrániť porušovaniu dohodnutého cenového stropu na ruskú ropu na úrovni 60 USD (55,17 eura) za barel.



(1 EUR = 1,0875 USD)