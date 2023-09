Podiel Ruska na obchode EÚ klesol v 2. kvartáli pod 2 %

Brusel/Moskva 1. septembra (TASR) - Podiel Ruska na obchode Európskej únie klesol v 2. štvrťroku pod 2 %. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje EÚ. Tie zároveň ukázali, že obchodný deficit EÚ s Ruskom sa drží na historických minimách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 zaviedla Európska únia voči Moskve viacero sankcií a začala znižovať svoju donedávna vysokú energetickú závislosť od Ruska. To sa odrazilo aj na údajoch o vzájomnom obchode za 2. kvartál.



Ukázalo sa, že podiel Ruska na obchode EÚ s tovarom sa držal pod 2 % počas celého 2. štvrťroka, pričom v júni tvoril dovoz z Ruskej federácie z celkového objemu obchodu EÚ 1,7 % a vývoz do Ruska 1,4 %. Od roku 2002 do roku 2022 sa dovoz z Ruska na celkovom objeme dovozu do EÚ podieľal 7 % až 10 % a export 4 % až 6 %.



Rusko na trh EÚ dodávalo najmä energie. Ruský plyn sa na celkovom dovoze plynu do EÚ podieľal pôvodne zhruba 40 % a v prípade ropy to bolo takmer 30 %. V 2. štvrťroku tohto roka však podiel ruského zemného plynu na celkovom dovoze tejto suroviny do EÚ klesol na 21 % a v prípade ropy až na 2 %.



Z kľúčových exportov Ruska zaznamenal medziročné zvýšenie podielu na celkovom objeme dovozu do Európskej únie ako jediný export umelých hnojív, uviedla agentúra Reuters. V porovnaní s rokom 2021 však došlo k poklesu aj v tomto prípade.



Výrazne nízko sa v posledných mesiacoch drží aj obchodný deficit. Od apríla do konca júna zaznamenal v každom z mesiacov nižšiu úroveň ako 1 miliardu eur, pričom napríklad v marci dosiahol iba 73 miliónov eur. To bola najnižšia úroveň schodku EÚ v obchode s Ruskom od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2002.