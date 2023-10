Podiel ruskej ropy na indickom dovoze suroviny vzrástol na 40 %

Naí Dillí 20. októbra (TASR) - Dovoz ruskej ropy do Indie sa v 1. polroku súčasného indického fiškálneho roka zdvojnásobil a podiel tejto ropy na celkovom objeme indického dovozu vzrástol zhruba na 40 %. Rusko si tak pohodlne zabezpečilo pozíciu najväčšieho dodávateľa ropy do Indie, keďže ázijská krajina zároveň zredukovala dovoz z krajín Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



India, ktorá je tretím najväčším dovozcom a spotrebiteľom ropy na svete, sa stala najväčším dovozcom ruskej ropy tankermi po tom, ako západné štáty prestali po invázii Ruska na Ukrajinu ruskú ropu nakupovať a rozhodli o cenovom strope pre túto komoditu. Cieľom bolo obmedziť prísun peňazí pre ruskú vládu na financovanie vojny na Ukrajine.



V období od apríla do konca septembra, čo predstavuje prvých šesť mesiacov indického fiškálneho roka 2023/2024, doviezla India z Ruska v priemere 1,76 milióna barelov ropy (1 barel = 159 litrov). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho fiškálneho roka to predstavuje viac než dvojnásobok, keď v 1. polroku 2022/2023 doviezla India 780.000 barelov ruskej ropy denne.



Za Ruskom sa na ďalších miestach umiestnili Irak a Saudská Arábia. Dovoz z týchto krajín však za šesť mesiacov klesol medziročne o 12 %, respektíve o 23 %. Dovoz z Iraku dosiahol 928.000 barelov denne a zo Saudskej Arábie 607.500 barelov/deň.



Z celého Blízkeho východu klesol indický dovoz v 1. polroku 2023/2024 zhruba o 28 % na 1,97 milióna barelov denne. Podiel Blízkeho východu na celkovom objeme dovozu ropy do Indie sa tak znížil na 44 % zo 60 % za 1. polrok fiškálneho roka 2022/2023.



Naopak, podiel krajín zo Spoločenstva nezávislých štátov, ktoré zahrnuje Rusko, Kazachstan a Azerbajdžan, sa takmer zdvojnásobil na 43 %. Hlavnou mierou sa pod to podpísala práve ruská ropa. Zníženie dovozu ropy z Blízkeho východu zároveň zredukovalo podiel členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na dovoze suroviny do Indie, a to na najnižšiu úroveň za 22 rokov.