Podiel Shell v ruskom projekte Salym prevzala Gazprom Nefť

Londýn 2. februára (TASR) - Podiel spoločnosti Shell v ruskom ropnom projekte Salym prevzala ruská firma Gazprom Nefť. Uviedol to vo štvrtok Shell v rámci zverejnenia svojich hospodárskych výsledkov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť už skôr odpísala hodnotu svojho podielu, pričom jej zástupcovia odstúpili z projektu v júli minulého roka. Teraz firma v rámci výsledkov za 4. kvartál a minulý rok oznámila, že 22. decembra podpísala dokumenty o transakcii so spoločnosťou Gazprom Nefť o predaji svojho 50-percentného podielu v Salym Petroleum Development. Hovorca Shellu odmietol uviesť viac podrobností, napríklad tie, ktoré sa týkajú financií. Transakciu musia ešte schváliť ruské úrady.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že vo 4. kvartáli minulého roka zaznamenala rekordný upravený zisk 9,81 miliardy USD (9 miliárd eur). Rekord zaznamenala aj za celý rok, a to na úrovni 39,87 miliardy USD. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená viac než zdvojnásobenie zisku a výrazné prekonanie predchádzajúceho rekordu z roku 2008. Ten predstavoval približne 31 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0894 USD)