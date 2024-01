Podiel slnka a vetra na výrobe elektriny v USA vzrastie

New York 16. januára (TASR) - Veterná a solárna energia budú v nasledujúcich dvoch rokoch hlavným zdrojom rastu výroby elektriny v USA. Oznámil to v utorok federálny Úrad pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EIA očakáva, že výroba solárnej energie v USA v roku 2025 v porovnaní s rokom 2023 vzrastie o 75 % na 286 miliárd kilowatthodín (kWh), keďže sa do prevádzky uvedie viac výrobných kapacít, a k jej rozvoju prispeje aj priaznivá politika daňových úľav. V tomto roku by solárna kapacita v oblasti výroby elektrickej energie mala vzrásť o takmer 38 %.



Výroba veternej energie podľa EIA dosiahne v roku 2025 približne 476 miliárd kWh, čo predstavuje 11 % nárast oproti roku 2023. V tomto roku by mala kapacita energie z vetra zostať relatívne nezmenená. Výroba energie z uhlia na druhej strane pravdepodobne klesne o 18 % na 548 miliárd kWh v roku 2025 zo 665 miliárd kWh v roku 2023, predpokladá EIA. Produkcia zo zemného plynu, ktorý je v USA najväčším zdrojom elektrickej energie, by sa mala v rokoch 2024 a 2025 pohybovať na relatívne rovnakej úrovni 1,7 bilióna kWh.



V roku 2023 sa v USA vyrobili približne štyri bilióny kWh elektrickej energie. Podiel obnoviteľných zdrojov vrátane vetra a slnka na celkovej výrobe predstavoval 22 %.