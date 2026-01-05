< sekcia Ekonomika
Podiel solárnych zdrojov na produkcii elektriny v Nemecku vlani stúpol
Podľa predbežných údajov viac ako 5,5 milióna nainštalovaných fotovoltických systémov v Nemecku vyrobilo v minulom roku približne 87 terawatthodín (TWh) elektriny.
Autor TASR
Berlín 5. januára (TASR) - Výroba elektriny zo solárnych zdrojov v Nemecku vlani významne stúpla. Jej podiel na celkovej produkcii elektriny vzrástol na zhruba 18 % z úrovne 14 % v roku 2024. Oznámila to v pondelok Nemecká asociácia solárneho priemyslu (BSW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Znamená to, že fotovoltická energia pri výrobe elektriny predbehla lignit, ktorého podiel na celkovej produkcii bol približne 14 %, aj zemný plyn, ktorý produkoval zhruba 16 % elektriny. Vyplýva to z údajov výskumnej organizácie Fraunhoferov inštitút pre solárne energetické systémy so sídlom vo Freiburgu. Najväčším zdrojom elektriny v Nemecku zostala veterná energia, ktorej podiel na celkovej produkcii bol vlani 27 %.
Podľa predbežných údajov viac ako 5,5 milióna nainštalovaných fotovoltických systémov v Nemecku vyrobilo v minulom roku približne 87 terawatthodín (TWh) elektriny. To bolo približne o 15 TWh viac ako v roku 2024 a znamenalo to ďalší rekord.
V roku 2025 bola v Nemecku nainštalovaná dodatočná fotovoltická kapacita približne 17,5 gigawattov, čiže zhruba rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Táto úroveň rastu však nepostačuje na splnenie právne záväzných cieľov Nemecka v oblasti expanzie fotovoltickej energie do roku 2030, uviedla BSW.
Znamená to, že fotovoltická energia pri výrobe elektriny predbehla lignit, ktorého podiel na celkovej produkcii bol približne 14 %, aj zemný plyn, ktorý produkoval zhruba 16 % elektriny. Vyplýva to z údajov výskumnej organizácie Fraunhoferov inštitút pre solárne energetické systémy so sídlom vo Freiburgu. Najväčším zdrojom elektriny v Nemecku zostala veterná energia, ktorej podiel na celkovej produkcii bol vlani 27 %.
Podľa predbežných údajov viac ako 5,5 milióna nainštalovaných fotovoltických systémov v Nemecku vyrobilo v minulom roku približne 87 terawatthodín (TWh) elektriny. To bolo približne o 15 TWh viac ako v roku 2024 a znamenalo to ďalší rekord.
V roku 2025 bola v Nemecku nainštalovaná dodatočná fotovoltická kapacita približne 17,5 gigawattov, čiže zhruba rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Táto úroveň rastu však nepostačuje na splnenie právne záväzných cieľov Nemecka v oblasti expanzie fotovoltickej energie do roku 2030, uviedla BSW.