Podiel tovarov v akcii obchodoch v ČR prestal po mnohých rokoch rásť

Praha 27. júla (TASR) - Podiel tovarov v akcii v ponuke obchodov v Česku prestal v 2. štvrťroku po mnohých rokoch rásť. Česi pritom zľavy vyhľadávajú. Uviedol to analytik z výskumnej agentúry NielsenIQ Karel Týra. TASR o tom informuje na základe správy portálu idnes.cz.



A nejde iba o jednu kategóriu produktov, pokles akciových ponúk bol okrem sladkostí a krmív pre zvieratá badateľný naprieč všetkými segmentmi.



"Bol by som opatrný k tomu povedať, že promočná špirála klesá, ale zastavila sa, nerastie," vysvetlil Týra.



Česi patria dlhodobo k národom, kde sa najviac tovaru predá práve v akciách. Ešte vlani sa predávalo v akciách zhruba 64 % tovaru. V niektorých kategóriách, ako je napríklad mlieko alebo džúsy, sa predáva s nálepkou akcia viac ako 80 % tovarov.



V 2. štvrťroku klesol podiel predaného tovaru v akciách o pol až 1,1 %, podľa jednotlivých mesiacov.



"Stále ale sme promoční šampióni, to je niečo, čo sa nemení zo dňa na deň," dodal Týra.



Na extrémne množstvo zliav sa dlhodobo sťažujú potravinári, ale aj samotní obchodníci. Podľa výrobcov potravín majú zákazníci problém s odhadom reálnej ceny tovaru.



Prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu Tomáš Prouza očakáva v budúcnosti väčší tlak zo strany obchodníkov na personalizáciu zliav. Napríklad pri používaní vernostných kartičiek tak budú zákazníci dostávať výhodnejšie ceny na tovar, ktorý si reálne nakupujú. O výhodnejších ponukách sa ale zákazníci bez danej aplikácie alebo vernostnej karty ani nedozvedia.