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Podiel uhlia na výrobe elektriny v Číne klesol pod 50 %
V krajine, ktorá je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete, sa to stalo prvýkrát.
Autor TASR
Peking 30. júla (TASR) - Čína vyrobila v prvom polroku menej ako 50 % svojej elektriny z uhlia. V krajine, ktorá je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete, sa to stalo prvýkrát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje čínskeho Národného úradu pre energetiku (NEA).
Podiel uhlia na energetickom mixe za šesť mesiacov do konca júna 2026 podľa NEA predstavoval 49,7 %. Podiel obnoviteľnej energie zároveň prvýkrát prekročil hranicu 40 % a dosiahol 41,2 %. Veterná a solárna energia spolu zodpovedali za 24,6 %. Zvyšok tvorili zemný plyn a jadrová energia.
Napriek klesajúcemu podielu analytici odhadujú, že Čína by tento rok mohla spotrebovať viac uhlia ako vlani, keďže dopyt po energii rýchlo rastie. Spotreba uhlia pri výrobe elektriny je v Čine oveľa vyššia ako v niektorých iných veľkých ekonomikách čiastočne preto, že má bohaté zásoby uhlia a relatívne málo zemného plynu. Napríklad v USA tvorilo uhlie v roku 2025 iba 17 % výroby elektriny, zatiaľ čo 41 % pochádzalo zo zemného plynu.
Podiel uhlia na energetickom mixe za šesť mesiacov do konca júna 2026 podľa NEA predstavoval 49,7 %. Podiel obnoviteľnej energie zároveň prvýkrát prekročil hranicu 40 % a dosiahol 41,2 %. Veterná a solárna energia spolu zodpovedali za 24,6 %. Zvyšok tvorili zemný plyn a jadrová energia.
Napriek klesajúcemu podielu analytici odhadujú, že Čína by tento rok mohla spotrebovať viac uhlia ako vlani, keďže dopyt po energii rýchlo rastie. Spotreba uhlia pri výrobe elektriny je v Čine oveľa vyššia ako v niektorých iných veľkých ekonomikách čiastočne preto, že má bohaté zásoby uhlia a relatívne málo zemného plynu. Napríklad v USA tvorilo uhlie v roku 2025 iba 17 % výroby elektriny, zatiaľ čo 41 % pochádzalo zo zemného plynu.