< sekcia Ekonomika
Podiel vydaných integrovaných posudkov dosiahol 92,5 % zo žiadostí
Konanie o integrovaných posudkoch sa zastavuje v prípade úmrtia alebo nespolupráce človeka.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Všetkých 5092 žiadostí o integrovaný posudok, podaných v septembri tohto roka na úradoch práce, bolo vybavených. Z toho bolo vydaných 4711 integrovaných posudkov, čo je 92,5 % všetkých žiadostí. „Aj ďalšie žiadosti boli vybavené, samozrejme, v zákonných limitoch a lehotách, len v 298 prípadoch bolo konanie zastavené,“ informoval v piatok na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Pripomenul, že od 1. septembra tohto roka vstúpila do praxe tzv. reforma posudkovej činnosti, ktorá je naviazaná na plán obnovy. „Reforma posudkovej činnosti bola prijatá po širokom sociálnom dialógu so všetkými organizáciami, ktorých sa táto reforma týkala,“ povedal Tomáš. Na vydanie integrovaných posudkov je pritom 60-dňová zákonná lehota.
Reforma posudkovej činnosti priniesla od septembra integrované posudzovanie a centralizáciu. Pôsobnosť v tejto činnosti prešla z obecných samospráv na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom je jednotné a centralizované posudzovanie zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb osôb.
Minister priznal, že boli aj nejaké ponosy. „Ozvali sa niektorí predstavitelia samospráv, že aj tak sa to nestíha, že im ľudia chodia na ich úrady, či už obecné alebo mestské, sa sťažovať, že nemajú načas integrované posudky,“ povedal Tomáš.
Konanie o integrovaných posudkoch sa zastavuje v prípade úmrtia alebo nespolupráce človeka. Neukončených je takto ešte 83 konaní. „Žiadna žiadosť nezostala nevybavená. Musíme priznať, že z tých 5092 žiadostí šesť bolo vybavených po lehote niekoľko dní neskôr. Ľudia môžu už po novom sa odvolať nielen voči rozhodnutiu úradu o priznaní a nepriznaní kompenzačného príspevku alebo sociálnej služby, ale aj už voči samotnému posudku,“ dodal Tomáš s tým, že voči týmto posudkom bolo 93 odvolaní.
Pripomenul, že od 1. septembra tohto roka vstúpila do praxe tzv. reforma posudkovej činnosti, ktorá je naviazaná na plán obnovy. „Reforma posudkovej činnosti bola prijatá po širokom sociálnom dialógu so všetkými organizáciami, ktorých sa táto reforma týkala,“ povedal Tomáš. Na vydanie integrovaných posudkov je pritom 60-dňová zákonná lehota.
Reforma posudkovej činnosti priniesla od septembra integrované posudzovanie a centralizáciu. Pôsobnosť v tejto činnosti prešla z obecných samospráv na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom je jednotné a centralizované posudzovanie zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb osôb.
Minister priznal, že boli aj nejaké ponosy. „Ozvali sa niektorí predstavitelia samospráv, že aj tak sa to nestíha, že im ľudia chodia na ich úrady, či už obecné alebo mestské, sa sťažovať, že nemajú načas integrované posudky,“ povedal Tomáš.
Konanie o integrovaných posudkoch sa zastavuje v prípade úmrtia alebo nespolupráce človeka. Neukončených je takto ešte 83 konaní. „Žiadna žiadosť nezostala nevybavená. Musíme priznať, že z tých 5092 žiadostí šesť bolo vybavených po lehote niekoľko dní neskôr. Ľudia môžu už po novom sa odvolať nielen voči rozhodnutiu úradu o priznaní a nepriznaní kompenzačného príspevku alebo sociálnej služby, ale aj už voči samotnému posudku,“ dodal Tomáš s tým, že voči týmto posudkom bolo 93 odvolaní.