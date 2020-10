ANALÝZA: Firmy investujú viac peňazí do kyberbezpečnosti

Bratislava 11. októbra (TASR) – Podiel výdavkov na kybernetickú bezpečnosť v prípade malých, stredných, ale aj veľkých firiem medziročne stúpol. Firmy hľadia na kyberbezpečnosť ako na investičnú prioritu aj napriek škrtom v rozpočtoch, ktoré spôsobila pandémia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z analýzy kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Podiel IT výdavkov na bezpečnosť vzrástol pri malých a stredných podnikoch z 23 % v minulom roku na 26 % v roku 2020. Pri väčších spoločnostiach bol medziročný nárast z 26 % na 29 %. Tri štvrtiny organizácií očakávajú, že sa ich rozpočet na kyberbezpečnosť v najbližších troch rokoch ešte viac zvýši.



Firmy viac míňajú na kyberbezpečnosť napriek tomu, že ich celkové rozpočty na IT pri malých a stredných podnikoch mierne klesli z 1,02 milióna eur v roku 2019 na 930.000 eur v tomto roku a v segmente veľkých firiem klesli medziročne zo 63 miliónov eur na 46 miliónov eur.



"V monetárnom vyjadrení vyčlenili malé a stredné podniky na kyberbezpečnosť približne 234.000 eur, zatiaľ čo veľké podniky 11,9 milióna eur," vyčíslila spoločnosť vo svojej analýze s tým, že väčšina firiem očakáva, že výdavky v nasledujúcich rokoch vzrastú pri veľkých podnikoch v priemere o 11 % a pri malých a stredných firmách o 12 %. Zhruba pätina spoločností, ktoré sa zúčastnili na prieskume, ráta s tým, že ich výdavky na kyberbezpečnosť ostanú na rovnakej úrovni ako tento rok. Jedna z desiatich firiem však uvádza, že na ochranu chce vyčleniť menej peňazí.



Podnikom, ktoré chcú v najbližších rokoch minúť na kyberbezpečnosť menej peňazí, odporúča spoločnosť, aby v rámci svojich možností využili každú možnú príležitosť na posilnenie svojej obranyschopnosti. "Napríklad aj využitím bezplatných bezpečnostných riešení dostupných na trhu a zavedením programov zvyšovania povedomia o bezpečnosti v celej organizácii. Sú to malé kroky, ale môžu znamenať veľa, a to hlavne pre malé a stredné podniky," vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen.