Podiel výrobkov privátnych značiek v Talianska dosiahol vlani rekord

Miláno 13. januára (TASR) - Podiel produktov privátnych značiek v talianskom maloobchode sa v posledných rokoch zvyšuje. Obchodníci tak riešia tlak inflácie a pokles kúpnej sily obyvateľstva. Vlani dosiahol podiel produktov privátnych značiek na celkovom objeme tržieb v talianskom maloobchode viac než 31 %, čo predstavuje nový rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila výsledky štúdie talianskej poradenskej spoločnosti The European House-Ambrosetti.



Podiel výrobkov privátnych značiek na celkových tržbách v talianskom maloobchode zaznamenal v roku 2023 rekordných 31,5 %. V roku 2022 to bolo 30,4 % a napríklad v roku 2019, teda v poslednom roku pred nástupom pandémie nového koronavírusu, 28,3 %.



Taliani sú síce známi tým, že obľubujú prémiové značky, v posledných rokoch však podiel lacnejších privátnych značiek na trhu rastie rýchlejším tempom, než je to v prípade prémiového segmentu, ukázala štúdia. "Všetci maloobchodníci investujú vo veľkom do produktov privátnych značiek," povedal Mauro Lusetti, predseda talianskej asociácie maloobchodu ADM.



Okrem toho, že maloobchodníkom poskytujú väčšiu kontrolu nad cenami, privátne značky im umožňujú aj rýchlejšie a lepšie reagovať na potreby zákazníkov, dodal Lusetti. Penetrácia privátnych značiek v Taliansku síce patrí k najnižším v Európe, podľa Lusettiho to však zároveň vytvára priestor na ďalší rast.



Hodnota tržieb v prípade privátnych značiek vzrástla vlani v Taliansku pri konštantných výmenných kurzoch o 332 miliónov eur. Naopak, celková hodnota tržieb v talianskom maloobchode o viac než 1,1 miliardy eur klesla.