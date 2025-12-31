< sekcia Ekonomika
Podiel vystavenia privátnych značiek v maloobchode dosiahol 26 %
Podiel dosahuje v posledných troch rokoch najvyššie hodnoty od začiatku merania.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Podiel vystavenia privátnych značiek v roku 2025 dosiahol úroveň 26 %, čo je medziročne prakticky rovnaká úroveň, ako predstavoval podiel v roku 2024. Podiel však dosahuje v posledných troch rokoch najvyššie hodnoty od začiatku merania. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) vykonala agentúra Go4insight.
„V čase konsolidácie verejných financií spotrebitelia vyhľadávajú cenovo výhodné potraviny, pričom privátne značky zakladajú svoj marketing práve na výhodnej cene,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka PKS.
„Privátne značky síce môžu byť z pohľadu cenovej výhodnosti pre spotrebiteľa lákavé, avšak za značkovými výrobkami je mnohokrát úspešný príbeh ich výrobcov s dôrazom na podporu inovácií, projektov na podporu udržateľnosti a komunity, v ktorej výrobcovia pôsobia. Je potrebné si uvedomiť, že výrobcu privátnej značky môže reťazec zmeniť bez toho, aby si to spotrebiteľ všimol. Fakt, že značkové produkty v ponuke väčšiny reťazcov stále dominujú, je znakom, že spotrebiteľ vníma ich pridanú hodnotu,“ zdôraznila.
Prieskum v roku 2025 prvýkrát monitoroval aj nový diskontný reťazec Biedronka, ktorý na pultoch vystavuje tretinu privátnych značiek, zatiaľ čo lídrom v podiele privátnych značiek na pultoch zostáva sieť Lidl.
Z hľadiska sortimentu dominujú vlastné značky reťazcov, najmä pri komoditách ako mlieko a konzervované produkty. PKS v súvislosti s vplyvmi konsolidácie verejných financií na podnikateľské prostredie upozornila na riziko straty kontraktov na výrobu privátnych značiek pre domácich výrobcov, hoci slovenské siete, najmä COOP Jednota, naďalej preferujú lokálnych výrobcov.
Retailové siete majú rôzne stratégie, čo sa týka ponuky výrobkov pod privátnymi značkami. Kým v Lidli viac ako polovica (52,2 %) vystavených výrobkov nesie privátnu značku, v predajniach skupiny Terno je tento podiel výrazne nižší (6,1 %). Nový diskontný reťazec na trhu, Biedronka, mal v roku 2025 na pultoch skoro tretinu privátnych výrobkov (32,5 %). Bežný podiel ponúkaných privátnych značiek je v ostatných retailových sieťach v rozmedzí 15 až 25 %. Najväčší slovenský maloobchodný reťazec COOP Jednota predáva pod privátnou značkou každý piaty výrobok (podiel 19,8 %).
Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach (52 %) a hypermarketoch (22 %). V malých predajniach (17 %) a supermarketoch (16 %) je podiel privátnych značiek najnižší.
Prieskum sa uskutočňuje už od roku 2013, pričom na dosiahnutie kontinuity dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2025 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát v 334 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike, pričom v tomto roku sa realizoval aj v novom diskontnom reťazci Biedronka. Terénny zber údajov sa vykonával v mesiacoch marec a apríl 2025.
„V čase konsolidácie verejných financií spotrebitelia vyhľadávajú cenovo výhodné potraviny, pričom privátne značky zakladajú svoj marketing práve na výhodnej cene,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka PKS.
„Privátne značky síce môžu byť z pohľadu cenovej výhodnosti pre spotrebiteľa lákavé, avšak za značkovými výrobkami je mnohokrát úspešný príbeh ich výrobcov s dôrazom na podporu inovácií, projektov na podporu udržateľnosti a komunity, v ktorej výrobcovia pôsobia. Je potrebné si uvedomiť, že výrobcu privátnej značky môže reťazec zmeniť bez toho, aby si to spotrebiteľ všimol. Fakt, že značkové produkty v ponuke väčšiny reťazcov stále dominujú, je znakom, že spotrebiteľ vníma ich pridanú hodnotu,“ zdôraznila.
Prieskum v roku 2025 prvýkrát monitoroval aj nový diskontný reťazec Biedronka, ktorý na pultoch vystavuje tretinu privátnych značiek, zatiaľ čo lídrom v podiele privátnych značiek na pultoch zostáva sieť Lidl.
Z hľadiska sortimentu dominujú vlastné značky reťazcov, najmä pri komoditách ako mlieko a konzervované produkty. PKS v súvislosti s vplyvmi konsolidácie verejných financií na podnikateľské prostredie upozornila na riziko straty kontraktov na výrobu privátnych značiek pre domácich výrobcov, hoci slovenské siete, najmä COOP Jednota, naďalej preferujú lokálnych výrobcov.
Retailové siete majú rôzne stratégie, čo sa týka ponuky výrobkov pod privátnymi značkami. Kým v Lidli viac ako polovica (52,2 %) vystavených výrobkov nesie privátnu značku, v predajniach skupiny Terno je tento podiel výrazne nižší (6,1 %). Nový diskontný reťazec na trhu, Biedronka, mal v roku 2025 na pultoch skoro tretinu privátnych výrobkov (32,5 %). Bežný podiel ponúkaných privátnych značiek je v ostatných retailových sieťach v rozmedzí 15 až 25 %. Najväčší slovenský maloobchodný reťazec COOP Jednota predáva pod privátnou značkou každý piaty výrobok (podiel 19,8 %).
Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach (52 %) a hypermarketoch (22 %). V malých predajniach (17 %) a supermarketoch (16 %) je podiel privátnych značiek najnižší.
Prieskum sa uskutočňuje už od roku 2013, pričom na dosiahnutie kontinuity dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2025 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát v 334 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike, pričom v tomto roku sa realizoval aj v novom diskontnom reťazci Biedronka. Terénny zber údajov sa vykonával v mesiacoch marec a apríl 2025.