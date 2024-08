Podiel zahraničných zamestnancov v nemeckom strojárstve dosiahol 11 %

Düsseldorf 17. augusta (TASR) - Prílev inžinierov zo zahraničia pomáha stabilizovať pracovný trh v Nemecku. Prisťahovalectvo v posledných rokoch významne prispelo k zabezpečeniu kvalifikovanej pracovnej sily v strojárskych a IT profesiách, oznámilo v stredu (14. 8.) odvetvové združenie Zväz nemeckých inžinierov (VDI).



Od konca roka 2012 do septembra 2023 sa počet zahraničných zamestnancov v strojárskych profesiách zvýšil z približne 46.000 na takmer 115.000. Ich podiel na celkovej zamestnanosti v odvetví tak v sledovanom období vzrástol zo 6 % na 11 %. Väčšina z nich pochádzala z Indie, Turecka, Talianska, Číny, Francúzska a Španielska, uviedlo združenie, pričom vyjadrilo poľutovanie nad pretrvávajúcim vážnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v strojárskych profesiách.



Hoci celkový počet voľných pracovných miest v týchto povolaniach v prvom štvrťroku 2024 medziročne klesol o 15,6 % na 148.000, zostáva stále na vysokej úrovni, upozornil VDI. Najväčšie nedostatky sa podľa jeho údajov prejavujú v oblasti energetiky, elektrotechniky, stavebníctva, prieskumných prác, stavebnej techniky, architektúry, strojárstva, automobilového priemyslu a IT.



Podľa štúdie kolínskeho Inštitútu pre hospodársky výskum (IW) nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v strojárskych a IT profesiách spôsobuje nemeckej ekonomike stratu pridanej hodnoty vo výške približne 9 až 13 miliárd eur, zdôraznilo združenie.