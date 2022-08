Podiel zamestnancov na Slovensku stúpol, podnikateľov ubudlo

Bratislava 26. augusta (TASR) - Záujem Slovákov pracovať ako zamestnanci v porovnaní s podnikaním za desať rokov vzrástol. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021 a ich porovnania s rokom 2011, informovala v piatok hovorkyňa pre SODB 2021 Štatistického úradu (ŠÚ) SR Jasmína Stauder.



Na základe výsledkov sčítania početne narástli obidve skupiny obyvateľov SR, zamestnanci aj podnikatelia. Podiel podnikateľov sa však znížil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Podiel zamestnancov naopak stúpol, a to o 3,6 p. b.



V roku 2011 tvorila skupina zamestnancov podiel 74,1 %. V pozícii zamestnanca bolo o niečo viac ako 1,7 milióna obyvateľov. V roku 2021 sa podiel zamestnancov zvýšil na 77,7 % a sú ich takmer dva milióny, presne o 277.631 viac, vyčíslila hovorkyňa.



Výsledky SODB v roku 2011 ukázali, že na Slovensku bolo 320.288 podnikateľov, ich podiel bol v tom čase 13,9 %. V roku 2021 počet podnikateľov vzrástol na 349.437, ich podiel však klesol o 0,2 p. b.



"Môžeme konštatovať, že záujem o podnikanie na Slovenku klesol a s pracovnými možnosťami sa rozšírila potreba zamestnať sa v trvalom pracovnom pomere," zhodnotila Stauder. Výrazné rozdiely podľa nej vidieť aj v jednotlivých krajoch.



Vo všetkých krajoch prevláda počet zamestnancov nad podnikateľmi. Najvyšší nárast podielu zamestnancov bol v Trnavskom kraji, a to o 5,4 p. b. Najnižší v Prešovskom, o 0,8 bodu.



Najvyšší nárast podielu podnikateľov medzi rokmi 2011 a 2021 bol v Košickom kraji, a to o 0,4 p. b. Na druhej strane, najvýraznejší pokles sa zaznamenal v Trnavskom a Trenčianskom kraji, o 0,8 bodu, uzatvorila hovorkyňa.



Ukazovateľ postavenia v zamestnaní zahŕňa okrem zamestnancov a podnikateľov aj ďalšie, menej časté kategórie - vypomáhajúcich, teda neplatených členov domácností v rodinných podnikoch, ostatných a nezistených.