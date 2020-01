Podiel zlyhaných úverov na Slovensku naďalej klesá

Bratislava 12. januára (TASR) - Objem zlyhaných úverov domácností k celkovým úverom na Slovensku naďalej klesá. V treťom štvrťroku minulého roka sa ich podiel medziročne znížil na 2,8 %. Najvyšší podiel zlyhaných úverov bol v prípade kreditných kariet. Vyplýva to zo štatistického bulletinu Národnej banky Slovenska (NBS) za 3. štvrťrok minulého roka.



Úvery poskytnuté domácnostiam zaznamenali vlani v treťom kvartáli medziročný rast na úrovni 8,1 %. Najvýraznejšie rástli dlhodobé úvery nad päť rokov s medziročným rastom 8,8 %. Dlhodobé úvery so splatnosťou od jedného roka do piatich rokov zaznamenali medziročný pokles na úrovni dvoch percent. Objem krátkodobých úverov domácnostiam sa medziročne znížil o 4,1 %.



Hodnota úverov poskytnutých prostredníctvom kreditných kariet zaznamenala pokles o šesť percent. "Pokračuje tak v poklese od júla 2017," uvádza sa v bulletine NBS. Tempo medziročného poklesu v kategórii prečerpania bežného účtu vzrástlo medziročne na úroveň 4,7 %. Spotrebiteľské úvery sa zvýšili o 1,2 % medziročne a objem úverov na bývanie sa zvýšil o 9,5 %.



Dobrou správou však je, že objem zlyhaných úverov naďalej na Slovensku klesá. "Najvyšší podiel zlyhaných úverov ku koncu tretieho štvrťroka 2019 bol zaznamenaný pri kreditných kartách, a to na úrovni 12,9 %," vyčíslila NBS. Klesá aj podiel zlyhaných úveroch pri prečerpaní bežného účtu, vlani v septembri sa ich podiel zastavil na 5,5 %. Ľudia splácajú aj úvery na bývanie. Podiel takýchto zlyhaných úverov mierne medziročne klesol na 1,5 %. Podiel zlyhaných spotrebiteľských úverov sa znížil medziročne o 0,8 percentuálneho bodu na 8,4 %.