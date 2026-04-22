Podiel zo zaplatenej dane poukazujú viac ženy a starší ľudia
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Hoci možnosť poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2024 malo viac mužov, v praxi ju využilo viac žien. Zatiaľ čo spomedzi mužov poukázalo daň 51 %, pri ženách to bolo 57 %. Upozornil na to na sociálnej sieti Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.
„V najväčšom rozsahu poukazovali 2 % osoby vo veku 45 až 64 rokov, a to pri oboch pohlaviach. Vo väčšine vekových skupín využívali túto možnosť vo vyššej miere ženy. Výnimkou sú mladí ľudia do 24 rokov, kde bola miera zapojenia sa do poukazovania medzi pohlaviami vyrovnaná,“ priblížil inštitút.
Zatiaľ čo pri poukazovaní 2 % zo zaplatenej dane prevažovali ženy, možnosť poukázať 3 %, ktorá je podmienená vykonaním aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti počas roka, využívali častejšie muži, doplnil IFP.
Asignácia dane je právo daňovníka poukázať časť zaplatenej dane z príjmov vybraným mimovládnym organizáciám a od roku 2026 aj svojim rodičom. Zamestnanci majú na to čas do konca apríla.
