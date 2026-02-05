< sekcia Ekonomika
Podielové fondy Tatra banky zarobili klientom 113 miliónov eur
Podielové fondy Tatra banky majú za sebou ďalší výborný rok. Ich vážená výkonnosť bola na úrovni 5,7 %. Za posledné tri roky zhodnotili investície klientov o viac ako 400 miliónov eur.
Autor OTS
Bratislava 5. februára (OTS) - Investovanie a sporenie do podielových fondov predstavujú efektívny a moderný spôsob zhodnocovania úspor.
Podielový fond poskytuje aj človeku bez skúseností s investovaním príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky na finančných trhoch. Pre klienta je to jednoduché, pretože všetky investičné rozhodnutia za neho robia profesionáli.
„Na mimoriadne úspešné roky 2023 a 2024 sme dokázali nadviazať ďalším skvelým rokom 2025. V ňom sme zhodnotili peniaze klientov v Podielových fondoch o 113 miliónov eur. Celkovo sme za posledné tri roky zhodnotili úspory našich klientov o 413 miliónov eur,“ uviedol Marek Prokopec, predseda predstavenstva Tatra Asset Management.
„Kým v rokoch 2023 a 2024 platilo, že čím viac mal investor akcií, tým viac zarobil, uplynulý rok bol iný. Sme hrdí, že naše prémiové fondy dokázali vďaka aktívnej správe a investovaniu do rôznych aktív výborne zvládnuť aj náročný rok. Premium Harmonic , Premium Strategic a Premium Dynamic sa so zhodnotením od 5,9 do 14,3 % zaradili medzi európsku špičku, pričom posledné dva menované dokázali svojou výkonnosťou poraziť aj naše akciové fondy,“ doplnil Michal Májek, člen predstavenstva a investičný riaditeľ Tatra Asset Management.
• Výkonnosť konzervatívnych fondov sa pohybovala v rozpätí 2 až 6 %.
• Globálne akciové fondy sa zhodnotili takmer o 9 %.
• Dominovali dynamickejšie aktívne fondy so zhodnotením 11 až 14 %.
• Na slabý dolár doplatili v uplynulom roku Fondy pre modrú planétu a Americký akciový fond , ktorých eurová výkonnosť sa pohybovala od –0,4 do 1,3 %.
Výkonnosti vybraných Podielových fondov v roku 2025 (v eur)
Vykonnosti fondov za rok 2025
• Pripravte sa na kolísanie hodnoty investície
Kolísanie na finančných trhoch je úplne prirodzené. Obdobia rastov sa striedajú s poklesmi, dôležité je, že tých rastúcich období je viac a trvajú dlhšie, ako obdobia s poklesmi.
Kto sa pripraví na to, že investície budú rasť aj klesať, urobí prvý nevyhnutný krok k úspešnému investovaniu. Po silných rastoch na akciových trhoch v uplynulých dvoch rokoch nebudú prípadné poklesy žiadnym prekvapením.
• Buďte trpezliví a v prípade negatívneho vývoja neukončujte investíciu predčasne
Dlhodobo sa najlepšie darí investorom, ktorí zvládajú svoje emócie a neprepadajú panike v poklesoch. Naopak, prípadné poklesy môžu byť zaujímavou príležitosťou, ako zvýšiť výnosový potenciál svojej investície.
• Investujte pravidelne
Pravidelné investovanie formou populárnych Investičných sporení predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov postupného budovania majetku.
• Akcie majú spomedzi hlavných tried aktív dlhodobo najvyšší reálny výnos
Ak chcete zhodnotiť svoj finančný majetok nad úroveň inflácie, pravidelné dlhodobé investovanie do akcií má najväčší potenciál – využiť môžete napríklad diverzifikované akciové portfólio v podobe Globálneho akciového fondu, ktoré investuje do investormi vyhľadávaných ETF fondov.
• Investujte všade, kde sa dá
V obdobiach silných rastov na akciových trhoch (ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch) zvyknú mať investori pocit, že kupovať čokoľvek iné ako akcie, zbytočne znižuje ich výnosový potenciál. Pre akcie, najmä tie americké, môže byť náročné zopakovať tri mimoriadne silné roky. O to viac stúpa dôležitosť investovania do viacerých regiónov a tried aktív.
Investovaním do zmiešaných podielových fondov, ako sú napríklad Premium Harmonic, Premium Strategic a Premium Dynamic, získajú vaše peniaze príležitosť zarábať na akciách svetových firiem, štátnych a firemných dlhopisoch, nehnuteľnostiach ako aj komoditách. Tieto aktíva sú vo fondoch spravované aktívne, takže ich podiel sa zvyšuje alebo znižuje s ohľadom na vývoj na finančných trhoch.
Prémiové fondy (Premium Harmonic, Premium Strategic a Premium Dynamic) prešli v posledných rokoch významnými zmenami, ktoré z nich spravili investičné riešenie unikátne v našich končinách. Potvrdili to aj v uplynulom náročnom roku, v ktorom sa zaradili medzi európsku špičku.
Za úspechom prémiových fondov v roku 2025 stála skutočnosť, že počas veľkých aprílových poklesov mali menej akcií a následne včas akcie dokúpili, aby zarábali počas ich návratu k maximám. Fondom tiež pomohlo výrazné zainvestovanie do zlata a dlhopisov, ktoré majú potenciál pôsobiť ako bezpečné prístavy počas kríz.
Tieto fondy zároveň používajú opčnú stratégiu, ktorá chránila významnú časť akciovej zložky v obdobiach zvýšenej paniky na akciových trhoch.
Symbolickým zavŕšením zmien v investičných stratégiách týchto fondov je zmena ich názvov na:
- Investičná stratégia HarmoniQ
- Investičná stratégia SynergiQ
- Investičná stratégia DynamiQ
Zároveň sú tieto fondy k dispozícii pre všetkých klientov.
Foto: Shutterstock
Výraznou zmenou prechádzajú aj Fondy pre modrú planétu. Fondy už nebudú zbernými fondami investujúcimi do fondov spravovaných Raiffeisen Capital Management. V rámci novej investičnej stratégie budú spravované spoločnosťou Tatra Asset Management a ich portfólio bude pozostávať z populárnych ETF fondov (verejne obchodované fondy) akciového a dlhopisového typu, ktoré spĺňajú princípy spoločenskej zodpovednosti.
Zároveň došlo k premenovaniu týchto fondov na Investičnú stratégiu pre modrú planétu HarmoniQ, Investičnú stratégiu pre modrú planétu SynergiQ a Investičnú stratégiu pre modrú planétu DynamiQ
Cieľom týchto nových stratégií bude umožniť klientom zarábať na spoločensky zodpovedných investíciách v súlade s trhovým vývojom. Uvedené zmeny sa udejú 4. februára 2026.
Ak investujete do Podielových fondov alebo si do nich otvoríte Investičné sporenie do 2. marca 2026, tieto investície budete mať NAVŽDY BEZ vstupných a výstupných poplatkov. Zaujímavým spôsobom tak môžete zvýšiť výnosový potenciál svojich peňazí.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/
Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
