Podielové fondy v kocke: Prečo investovať práve do nich

Ako sa zhodnocujú peniaze v podielových fondoch?

Peniaze v podielových fondoch sa zhodnocujú dvoma spôsobmi:



Výnosmi fondu

Výnosy vznikajú z dividend akcií a z úrokových výnosov z dlhopisov a iných inštrumentov alebo bankových vkladov. Môžu byť buď pravidelne vyplácané podielnikom alebo sú spätne investované do fondu podľa toho, či ide o fond zameraný na vyplácanie výnosov alebo na ich reinvestíciu.



Zhodnotením podielov

Predajná cena podielového listu stúpa spolu s hodnotou cenných papierov vo vlastníctve fondu. Tým sa v konečnom dôsledku zvyšuje aj hodnota investície podielnika. V prípade, že dôjde k predaju podielových listov za cenu vyššiu ako bola nákupná cena, dosiahne tým podielnik kapitálový zisk, ktorý chápeme ako výnos fondu.

Bratislava 31. augusta (OTS) - Medzi tie, do ktorých sa skutočne oplatí investovať, patria aj podielové fondy. Čo sú, ako sa v nich zhodnocujú peniaze a prečo investovať práve do nich?Ide o obľúbený spôsob investovania , ktorý umožňuje prostredníctvom jedinej investície investovať do viacerých cenných papierov. Tými môžu byť akcie, dlhopisy, komodity alebo zmes rôznych investičných nástrojov. Veľkou výhodou je teda možnosť širokej diverzifikácie. Aj preto si podielové fondy udržujú svoju popularitu už niekoľko rokov.V roku 2020 bolo na celom svete investovaných takmer 50 biliónov eur v približne 120 tisíc podielových fondoch, pričom okrem bežných ľudí využívajú túto investičnú možnosť aj poisťovne, penzijné spoločnosti, či veľké firmy. Nedá sa teda pochybovať o tom, že sa táto forma investovania skutočne oplatí.Možnosť investovať do tohto druhu investičných nástrojov ponúkajú v súčasnosti takmer všetky brokerské spoločnosti, online sprostredkovatelia či banky. Ak ste sa teda rozhodli investovať do podielových fondov, svoj investičný účet si môžete otvoriť v priebehu niekoľkých minút.Každý druh investovania so sebou prináša aj poplatky. V prípade investovania do podielových fondov sú ale tieto poplatky pomerne nízke, predovšetkým v porovnaní s poplatkami za aktívne spravované portfólio tvorené jednotlivými cennými papiermi.Ide o jednu z najväčších výhod podielových fondov. To, že sú spravované tímom profesionálov znamená, že si ušetríte čas, energiu a nervy pri prieskume a analýze trhu, pretože to za vás urobia správcovia fondu. Okrem toho podielové fondy znižujú riziko v investičnom portfóliu, pretože väčšina z nich je dostatočne diverzifikovaná.