Podľa analýzy GfK zostane kúpna sila Nemcov v roku 2024 stabilná

Berlín 10. januára (TASR) - Kúpna sila nemeckých spotrebiteľov v tomto roku 2024 pravdepodobne zostane približne rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z prognózy, ktorú v stredu zverejnil inštitút pre prieskum trhu GfK. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa GfK na spotrebné výdavky, bývanie, voľný čas a sporenie bude tento rok v najväčšej európskej ekonomike k dispozícii v priemere 27.848 eur na obyvateľa.



Spotrebitelia v spolkovej krajine Brémy budú mať k dispozícii najmenej financií (24.702 eur), zatiaľ čo v Bavorsku to bude najviac (30.130 eura na obyvateľa).



Štúdia GfK ukázala tiež, že v porovnaní s rokom 2023 došlo k nominálnemu nárastu kúpnej sily o 2,8 %, čiže 767 eur na osobu. Ale v reálnom vyjadrení, teda po zohľadnení inflácie, je približne rovnaká ako v predchádzajúcom roku.



Zvýšenie disponibilného príjmu by podľa experta GfK na maloobchod Filipa Vojtecha malo prinajmenšom vykompenzovať odhadovanú mieru inflácie na úrovni 2,7 %, ktorú predpovedá Bundesbanka. Ale vzhľadom na politickú neistotu zostáva ochota utrácať obmedzená a spotrebitelia v Nemecku si tento rok pravdepodobne opäť radšej odložia viac peňazí.