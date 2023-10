Podľa BPB sú stropy na energie drahé a neriešia problém do budúcna

Bratislava 14. októbra (TASR) - Plošné dotovanie cien energií Slovensko stálo podľa platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) v tomto roku 1,1 miliardy eur. Aj nová vláda bude čeliť rastu cien energií, pričom dotovanie cien je len krátkodobým opatrením a nerieši pôvod vysokých cien. BPB odporučila vláde, aby uprednostnila kombináciu adresnej pomoci a systematickej podpory úspor energie pred pokračovaním celoplošných stropov na energie.



"Financovanie plošných cenových stropov aj na budúci rok považujeme za neudržateľné. Ak chceme ľuďom naozaj pomôcť, treba zabezpečiť, aby dokázali znížiť svoju spotrebu. Ceny energií budú pravdepodobne stúpať a faktúry za energie budú tvoriť oveľa väčšiu časť výdavkov domácností ako doteraz," uviedol analytik platformy BPB Richard Paksi.



Paksi zdôraznil, že znižovanie spotreby energií je vysoko efektívne riešenie. "Komplexnou obnovou budovy, kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj, ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 %. Avšak už len samotné zateplenie strechy dokáže znížiť spotrebu približne o 15 %," objasnil.



Minister hospodárstva Peter Dovhun navrhol na ďalší rok pomoc s cenami energií len tým najzraniteľnejším obyvateľom. Ostatné domácnosti musia počítať so zdražením plynu o vyše 100 %. Napríklad v prípade rodinných domov je možné vďaka zatepleniu fasády a strechy znížiť spotrebu energií o viac ako polovicu. Dvojnásobný nárast ceny plynu by po takejto úspore na svojich faktúrach teda takmer nepocítili.



"Potenciál úspor energie v budovách je spomedzi všetkých sektorov najvýznamnejší. Keby sme minuli miliardu eur na znižovanie spotreby energií v domácnostiach, malo by to väčší úžitok. Zmysel v podobe dotácií vidíme v adresnej pomoci najzraniteľnejšej skupine, čo je približne 150 tisíc obyvateľov," doplnila riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



Nová vláda by sa podľa BPB mala sústrediť investície na systémové opatrenia, akými sú posilnenie programu Obnov dom, spustenie výzvy na obnovu verejných budov a to aj so zapojením garantovaných energetických služieb na umožnenie súkromných investícií. "Rozhodovať bude tiež o tom, na aké priority alokovať prostriedky Modernizačného fondu a sociálno-klimatického fondu a tu by mala nová vláda myslieť aj na systematické opatrenia znižujúce energetickú náročnosť našich budov," uzavrela platforma.