Českí analytici: Pokles HDP dosiahne v 2. kvartáli dvojciferné úrovne

Praha 2. júna (TASR) – Iba dva týždne v marci stačili na stiahnutie českej ekonomiky za celý 1. kvartál do mínusu. Väčšia časť takzvaného vypnutia ekonomiky pripadla na 2. kvartál. Ekonómovia preto predpokladajú, že za 2. štvrťrok klesne ekonomika o dvojciferné hodnoty.



"Dno príde v 2. štvrťroku, keď je možné očakávať dvojciferný pokles domácej ekonomiky," povedal pre server novinky.cz analytik spoločnosti Akcenta Miroslav Novák. "V druhom polroku dôjde k oživeniu domácej ekonomickej aktivity, ale rýchly návrat produkcie na predkoronavírusovú úroveň je možné takmer s istotou vylúčiť. Na predkoronavírusové úrovne sa do konca tohto roka rozhodne nedostaneme," dodal.



Podobne to vidí aj analytik ČSOB Petr Dufek. "Prvý štvrťrok bol zatiaľ iba štartovnou fázou recesie, ktorá nabrala na sile až neskôr. Tragické výsledky priemyslu a obchodu zatiaľ nie sú k dispozícii ani za apríl, avšak o dvojciferné prepady o 20 a viac percent pravdepodobne nebola núdza," domnieva sa.



"Postupné uvoľňovanie reštrikcií a ukončovanie dobrovoľných odstávok v automobilovom priemysle postupne povedie k stabilizácii ekonomiky. Napriek tomu sa zatiaľ nedá hovoriť o skorom návrate k skoršiemu normálu," dodal Dufek.



Rovnako sa pre Novinky vyjadril ekonóm ING Bank Jakub Seidler. "Aj keď reštriktívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu postihli iba dva posledné týždne marca, zasiahli ekonomiku tak výrazne, že stiahla celý 1. kvartál do citeľného poklesu," povedal. Ako dodal, prepad ekonomiky v marci tak dosiahol vyše 10 % a v posledných týždňoch marca bol až štvrtinový.



Vzhľadom na to, že apríl bol reštrikciami zasiahnutý takmer celý a máj sa vracal k normálu tiež relatívne pomaly, je evidentné, že pokles českej ekonomiky v 2. kvartáli bude dvojciferný.



Podľa Dufka ekonomike chýbajú nielen turisti, ale najmä nové objednávky. "Výsledky 1. štvrťroka nám zatiaľ nedávajú dôvod meniť náš tohtoročný výhľad 10-percentného prepadu ekonomiky. Rizikovým faktorom zostáva zahraničný dopyt a prípadný rýchly rast nezamestnanosti, ktorý by zasiahol do ďalšieho vývoja spotreby aj investícií domácností," uzatvoril Dufek.