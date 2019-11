Podľa Dobrej voľby hrozí, že tisíce občanov prídu o odbornú pomoc

Bratislava 6. novembra (TASR) – Na Slovensku hrozí, že takmer 3000 odkázaných občanov príde o odbornú pomoc v domácom prostredí a 3000 opatrovateliek o prácu tesne pred Vianocami. Upozorňuje na to mimoparlamentná strana Dobrá voľba. Dôvodom má byť fatálne zlyhanie Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pri projekte s názvom Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa mal dostať do finančného kolapsu. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) chce o vysvetlenie požiadať samotnú agentúru.



Projekt vznikol ako podpora terénneho opatrovateľstva, čo je jednou z priorít v starostlivosti o odkázaných v rámci celej Európskej únie. Mzdy opatrovateliek zapojených do projektu mali byť refundované z európskych peňazí. Poskytovatelia však už niekoľko mesiacov podľa Dobrej voľby nedostávajú finančné prostriedky, a tak prácu terénnych opatrovateliek hradili z vlastných zdrojov. Tie sa však už minuli a mnohí z nich museli opatrovateľky prepustiť. Ak nedôjde k okamžitej náprave, prepustia všetky a o odkázaných ľudí v domácom prostredí sa nebude mať kto reálne postarať. "Je smutné, že v televíziách vidíme videá o efektívnom využívaní eurofondov a na druhej strane je skutočnosť taká, že samotný projekt, ktorý mal pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, teda odkázaným a zraniteľným občanom, im narobil problémy. Peniaze z eurofondov sa na televíznu propagáciu dokážu zabezpečiť a vyčerpať, ale na reálnu pomoc, na čo ktorú sú primárne určené, sa nedokážu," uviedla v stanovisku pre médiá odborníčka Dobrej voľby pre sociálnu oblasť Anna Ghannamová.



Podľa strany je jediným riešením, aby zasiahla vláda SR. "Je evidentné, že príslušná implementačná agentúra organizačne ani personálne projekt nezvládla a spôsobila tým vážny problém tisícom ľudí. Apelujeme a uchádzame sa o porozumenie predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zasiahol a podal tisícom občanov pomocnú ruku," doplnil predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. Na to, aby dokázal projekt ďalej fungovať, odkázaní seniori dostávali aj naďalej opateru a starostlivosť a opatrovateľky neprišli pred Vianocami o svoju prácu, je potrebných približne 1,7 milióna eur. Premiér by mohol podľa strany tieto finančné prostriedky do projektu vložiť ako mimoriadnu dotáciu. "Je potrebné uvedomiť si, že ak okamžite nezasiahneme, tisícky seniorov prídu o opatrovateľky a tisícky opatrovateliek, ktoré sú často živiteľkami rodín, o svoju prácu," dodal Drucker.



Richter po rokovaní vlády uviedol, že požiada o stanovisko k tejto problematike samotnú Implementačnú agentúru MPSVR. "Čo sa týka budúceho roka, dva projekty sú ešte stále v implementácii. Podľa mojich informácií sa objavujú nejaké technické problémy, ale na to bude reagovať agentúra. Každopádne musíme pomáhať v tejto oblasti, lebo sa obávam, že obce a mestá nie sú pripravené na to, aby v plnej miere zobrali na seba túto kompetenciu, hoci im zo zákona prináleží. To sa ale netýka len opatrovateľov, ale celej štruktúry sociálnych opatrení," zhodnotil Richter.



Plánuje však požiadať vedenie Implementačnej agentúry MPSVR, aby vysvetlila celú situáciu. "Každopádne, ak je treba urobiť všetko pre to, aby sa v Implementačnej agentúre rýchlejšie preplácali tzv. žiadosti o platbu, tak jednoducho k tomu vytvoríme podmienky a budem sa pýtať generálnej riaditeľky ako," uviedol Richter.



Podľa ministra dozrel možno čas na návrat k fiškálnej decentralizácii. "Aby sme si povedali, čo áno, čo nie, za akých okolností, čo by prešlo na štát a čo je dôležité, aby naďalej zabezpečovala samospráva," dodal minister.