Podľa EK dodávky ropy a plynu do EÚ nie sú aktuálne ohrozené
Autor TASR
Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) nevidí bezprostredné riziko narušenia dodávok ropy a plynu napriek iránskemu konfliktu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
EK pre vojnu s Iránom aktuálne nepredpokladá, že by dodávky ropy a zemného plynu do Európskej únie (EÚ) boli bezprostredne ohrozené. Zatiaľ neexistujú obavy z nedostatku plynu, hoci situácia sa priebežne monitoruje, zaznelo po stretnutí expertnej skupiny pre plyn. Zásobníky v členských štátoch sú naplnené približne na 30 % a v posledných dňoch nedošlo k výraznejším odberom.
Spojené štáty zostávajú pre Európu najväčším dodávateľom skvapalneného plynu (LNG) a tieto toky nie sú ovplyvnené dianím na Blízkom východe. Celkovo je Európa podľa EK v porovnaní s minulosťou z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu diverzifikovanejšia.
Rokovala aj expertná skupina pre ropu. Podľa EK zatiaľ v súvislosti s vojnou v Iráne neexistujú priame riziká pre energetickú bezpečnosť, no nepriamy vplyv na ceny môže byť výrazný. Obavy vzbudzuje predovšetkým vývoj cien a dĺžka trvania konfliktu. Krátkodobé prekážky v preprave sú zvládnuteľné, no ak by napätie pretrvávalo dlhšie, mohlo by to ohroziť dodávky a zvýšiť ceny.
V súčasnosti prechádza približne 9 % ropy dovážanej do EÚ cez Hormuzský prieliv, ktorý je de facto uzavretý. Rovnakou trasou prechádza aj 40 % dovozu dieslu a leteckého paliva do EÚ.
