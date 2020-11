Podľa Evansa z Fedu sa úrokové sadzby začnú zvyšovať možno až v 2024

Chicago 24. novembra (TASR) - Americká ekonomika si na zotavenie z pandémie nového koronavírusu bude musieť ešte počkať a je možné, že americká centrálna banka (Fed) podrží úrokové sadzby na súčasnej nízkej úrovni ešte niekoľko rokov. Naznačil to šéf Federálnej rezervnej banky v Chicagu Charles Evans.



Ako povedal, čo sa týka zotavovania z dôsledkov pandémie nového koronavírusu, "americkú ekonomiku čaká ešte dosť dlhá cesta". Zároveň predpokladá, že Fed ponechá úrokové sadzby na súčasnej úrovni blízko nuly možno až do roku 2024.



Pred pár mesiacmi centrálna banka oznámila zmeny vo svojej inflačnej stratégii. Koncom augusta prezident Fedu Jerome Powell na sympóziu centrálnych bankárov, ktoré sa pravidelne koná v Jackson Hole, uviedol, že Fed upraví svoj prístup k inflácii na "flexibilnejší". V rámci neho bude novým kľúčovým cieľom centrálnej banky priemerná inflácia, zatiaľ čo doteraz bola cieľom inflácia na úrovni 2 %. To umožní, aby úrokové sadzby zostali na nižších úrovniach dlhší čas.



Evans pritom očakáva, že miera inflácie dosiahne 2 % najskôr koncom roka 2022, prípadne až v roku 2023. Vzhľadom na to "neočakávame, že úrokové sadzby sa zvýšia pred rokom 2023. Pravdepodobne to bude neskôr, podľa mňa až v roku 2024," povedal.



Medzitým by zotavovanie ekonomiky mohla urýchliť vyššia podpora zo strany federálnej vlády, ako pre ľudí, ktorí prišli o prácu, tak aj pre regióny a štáty, ktoré utrpeli v dôsledku prepadu príjmov z daní.