Podľa Goldman Sachs cena ropy Brent do konca 2026 klesne na 50 USD
Goldman Sachs prognózuje, že cena referenčnej európskej ropy Brent do konca roka 2026 padne na 50 USD (42,90 eura) za barel (159 litrov) z dôvodu prebytku ponuky na trhu.
Autor TASR
New York 27. augusta (TASR) - Analytici Goldman Sachs počítajú s nárastom prebytku ropy na trhu, čo spôsobí pokles cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Očakávame, že prebytok ropy na trhu sa zvýši a v priemere dosiahne 1,8 milióna barelov denne v období od 4. kvartálu 2025 do 4. štvrťroka 2026, čo spôsobí, že globálne zásoby ropy do konca roka 2026 stúpnu takmer o 800 miliónov barelov,“ uviedla americká investičná banka.
Goldman Sachs odhaduje, že na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bude v roku 2026 pripadať tretina celkových globálnych zásob ropy alebo 270 miliónov barelov. To spoločne so zníženým dopytom v krajinách OECD podľa banky spôsobí pokles ceny ropy Brent, ktorá sa aktuálne obchoduje približne po 67 USD za barel.
(1 EUR = 1,1656 USD)
