Podľa Goldman Sachs cena ropy Brent do konca 2026 klesne na 50 USD

Logo americkej banky Goldman Sachs zobrazené na obrazovke newyorskej burzy, archívna foto. Foto: TASR/AP

Goldman Sachs prognózuje, že cena referenčnej európskej ropy Brent do konca roka 2026 padne na 50 USD (42,90 eura) za barel (159 litrov) z dôvodu prebytku ponuky na trhu.

Autor TASR
New York 27. augusta (TASR) - Analytici Goldman Sachs počítajú s nárastom prebytku ropy na trhu, čo spôsobí pokles cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Očakávame, že prebytok ropy na trhu sa zvýši a v priemere dosiahne 1,8 milióna barelov denne v období od 4. kvartálu 2025 do 4. štvrťroka 2026, čo spôsobí, že globálne zásoby ropy do konca roka 2026 stúpnu takmer o 800 miliónov barelov,“ uviedla americká investičná banka.

Goldman Sachs odhaduje, že na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bude v roku 2026 pripadať tretina celkových globálnych zásob ropy alebo 270 miliónov barelov. To spoločne so zníženým dopytom v krajinách OECD podľa banky spôsobí pokles ceny ropy Brent, ktorá sa aktuálne obchoduje približne po 67 USD za barel.

(1 EUR = 1,1656 USD)
