Podľa Goldman Sachs Fed zníži úrokové sadzby do konca júna

Londýn 28. februára (TASR) – Americká investičná banka Goldman Sachs predpokladá, že v dôsledku epidémie nového koronavírusu americká centrálna banka pristúpi k znižovaniu úrokových sadzieb, pričom do konca júna by ich mala zredukovať o 75 bázických bodov.



Podľa odhadov Goldman Sachs Federálny rezervný systém (Fed) zníži v 1. polroku úrokové sadzby celkovo trikrát, na každom zo zasadnutí, ktoré sa do konca júna uskutočnia. Prvýkrát by tak mala centrálna banka urobiť už na nasledujúcom zasadnutí v polovici marca.



Obchodníci očakávajú, že americká centrálna banka zníži hlavnú úrokovú sadzbu na najbližšom zasadnutí 17. - 18. marca o 25 bázických bodov, pričom pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovili na 72 %. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 28. - 29. apríla a tretie 9. - 10. júna.