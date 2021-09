Podľa Google bola pokuta od EÚ založená na nesprávnych výpočtoch

Luxemburg 30. septembra (TASR) - Pokuta vo výške 4,34 miliardy eur, ktorú protimonopolné úrady Európskej únie (EÚ) udelili spoločnosti Google, bola založená na nesprávnych výpočtoch. Uviedol to vo štvrtok internetový gigant a vyzval druhý najvyšší súd Európy, aby zrušil alebo znížil túto neprimeranú sankciu.



Google, dcéra spoločnosti Alphabet, dostala pokutu za používanie mobilného operačného systému Android na obmedzovanie konkurencie a upevňovanie dominantnej pozície pri všeobecnom internetovom vyhľadávaní od roku 2011. Ide pritom o vôbec najväčší peňažný trest, aký kedy udelila Európska komisia za porušovanie protimonopolných pravidiel bloku.



"Pokuta, ktorá bola uložená, ohromujúcich 4,34 miliardy eur, nebola primeraná,“ povedala právna zástupkyňa spoločnosti Google Genevra Forwoodová päťčlennému senátu Všeobecného súdu v štvrtý deň týždňového pojednávania, ktoré sa koná tri roky potom, ako Európska komisia pokutu udelila. Podľa nej problémom nie je pokuta sama o sebe, ale to, ako Komisia k tomuto číslu dospela.



Forwoodová argumentovala, že v konaní spoločnosti Google nebol žiadny protimonopolný zámer a nemohla ani vedieť, že ide o zneužívanie, keďže v tomto neexistoval precedens. Preto považuje za nesprávne, že Komisia vôbec uložila pokutu, nehovoriac o tom, že ju ešte zvýšila na doposiaľ najväčšiu úroveň.



Poukázala pritom na fakt, že orgán pre dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže v EÚ k pokute pre spoločnosť Google pridal 11-% gravitačný faktor v porovnaní s 5-% v separátnom prípade spoločnosti Intel v roku 2009.



Právnik Európskej komisie Anthony Dawes však uviedol, že Google "jednoducho nemohol netušiť, že jeho praktiky sú porušením protimonopolných pravidiel".



„Porušenia predpisov, ktorých sa dopúšťate z nedbalosti, nie sú o nič menej závažné ako porušenia úmyselne,“ vyhlásil Dawes s tým, že pokuta predstavovala iba 4,5 % tržieb spoločnosti Google v roku 2017, pričom strop EÚ je 10 %.



Verdikt by mal padnúť budúci rok.