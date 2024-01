Podľa hnutia Slovensko sa pri kompetenčnom zákone porušila legislatíva

Bratislava 25. januára (TASR) - Prijatie novely kompetenčného zákona v skrátenom legislatívnom konaní bez stanoviska Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) je porušením platnej legislatívy aj rozhodnutia Ústavného súdu SR. Ročné náklady na nové ministerstvo športu a cestovného ruchu pritom majú presiahnuť 100 miliónov eur. Upozornil na to na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.



"Viac ako 100 miliónov eur každý rok bude stáť toto ministerstvo, čo zároveň znamená aj zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa preto nestotožňuje s odôvodnením uvedeným k návrhu na skrátené legislatívne konanie k zákonu," uviedol Šipoš, ktorý si ako predseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj stanovisko RRZ dodatočne vypýtal. O tom, že súčasťou návrhu zákonov prijímaných v skrátenom legislatívnom konaní má byť stanovisko RRZ, podľa Šipoša rozhodol v minulosti ústavný súd.



Novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorá okrem vzniku nového ministerstva prináša aj zmeny vo výbere predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a predsedu Štatistického úradu SR, parlament schválil ešte v decembri, no začiatkom tohto roka ju prezidentka Zuzana Čaputová parlamentu vrátila s viacerými výhradami. Následne parlament prelomil jej veto a zákon opätovne schválil.



To, že koalícia presadila prijatie zákona bez vyjadrenia RRZ, by podľa poslanca Milana Vetráka (hnutie Slovensko) malo zvýšiť šancu, že by ústavný súd mohol novelu vyhlásiť za protiústavnú. Prezidentka v stredu (24. 1.) uviedla, že sa v krátkom čase na Ústavný súd obráti.