Podľa investora P. Bálinta stojí svet na pokraji finančnej krízy

Bratislava 10. marca (TASR) – Pondelkový (9.3) výrazný prepad cien amerických aj európskych akcií je začiatkom podobnej finančnej krízy, aká prišla v rokoch 2001 a 2008. Ceny akcií budú aj naďalej pod výpredajovým tlakom a v nasledujúcich mesiacoch budeme svedkami poklesu spotreby, rastu nezamestnanosti a snahy vlád a centrálnych bánk o stabilizáciu finančného systému. Paniku na trhoch spustil výrazný prepad cien ropy a podporili ju správy o ďalšom šírení nového koronavírusu, uviedol pre TASR Peter Bálint, partner fondu Infinity Capital Group.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average stratil 2013,76 bodu alebo 7,79 % a uzavrel na 23.851,02 bodu. Bodovo to bol rekordný pokles a percentuálne najvýraznejší od 15. októbra 2008, keď oslabil o 7,87 %. Výrazne sa prepadli aj európske akcie, keď paneurópsky index STOXX Europe 600 stratil 7,44 %. "Už len to, že akcie vstupujú do medvedieho trhu vyvolá krízu, pretože americký spotrebiteľ je do veľkej miery ovplyvnený tým, kde je akciový trh," povedal Bálint.



Nový koronavírus, ani pokus Saudskej Arábie prinútiť Rusko výrazným poklesom ceny ropy k zníženiu ťažby, však nie sú príčinou nastávajúcej recesie. "Bol to iba spúšťač. Americká ekonomika začala javiť známky recesie už v júni minulého roka," pripomenul Bálint. "Napriek tomu, že zisky klesali, zamestnávatelia sa spoliehali na to, že sa ekonomika odrazí odo dna a báli sa prepúšťať," dodal. Recesia vždy začína z najnižšieho bodu nezamestnanosti, preto podľa Bálinta v najbližších dvoch mesiacoch uvidíme prudký náraz nezamestnanosti v Amerike.



Problémy trhu v USA sa postupne prenesú aj do iných častí sveta vrátane Európy. Podľa investora sa USA vyrovnajú s touto situáciou rýchlejšie ako starý kontinent preto, že sa im po minulej kríze z roku 2008 podarilo namiešať lepší mix fiškálnej a monetárnej politiky. Európska centrálna banka (ECB) totiž v posledných rokoch na rozdiel od americkej centrálnej banky (FED) nezvýšila úrokové sadzby, a preto sú jej súčasné možnosti na ovplyvnenie ekonomiky veľmi obmedzené.



Bálint dĺžku nastávajúcej krízy odhaduje na deväť mesiacov až rok aj pol. Pokles akciových trhov by podľa neho mohol dosiahnuť až 50 %. "Určite nás čakajú ťažké časy. Toto nie je korekcia, toto je globálna kríza umocnená koronavírusom, ktorý prišiel vtedy, keď ekonomika bola najzraniteľnejšia," dodal.