Podľa Williamsa z Fedu ani rast HDP nestačí na zníženie podpory Fedu

New York 3. mája (TASR) – Americká ekonomika, ktorá sa postupne zotavuje z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, smeruje k najvýraznejšiemu rastu za posledné desaťročia, podmienky na trhu však stále nie sú také, aby centrálna banka začala uvažovať o zmiernení podpory. Uviedol to v pondelok prezident newyorského Federálneho rezervného systému (Fed) John Williams.



Hrubý domáci produkt (HDP) USA upravený o infláciu by mohol tento rok vzrásť zhruba o 7 %. To by znamenalo najvýraznejšie tempo rastu ekonomiky od začiatku 80. rokov 20. storočia, povedal Williams. Ani takýto rast však nebude stačiť na dosiahnutie podmienok Fedu v oblasti inflácie a plnej zamestnanosti, pri ktorých by začal zvažovať ústup od súčasnej mimoriadne uvoľnenej menovej politiky.



Williamsov postoj sa tak výrazne líši od názoru šéfa Federálnej rezervnej banky v Dallase Roberta Kaplana, ktorý minulý týždeň uviedol, že bude potrebné začať diskutovať o zmiernení podpory ekonomiky zo strany Fedu. Kaplan varoval pred nerovnováhami na finančných trhoch a dodal, že ekonomika sa zotavuje rýchlejšie, než sa čakalo. Ako povedal, je presvedčený, že by bolo vhodné pri najbližšej príležitosti začať diskutovať o zmenách v nákupe dlhopisov. Tie Fed nakupuje v objeme 120 miliárd USD (99,63 miliardy eur) mesačne.