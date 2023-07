Podľa komory opatrovateliek môžu prísť kvôli valorizácií o príspevky

Bratislava 8. júla (TASR) - Niektorí opatrovatelia môžu pre valorizáciu dôchodkov prísť o časť príspevku na opatrovanie. Vláda by preto mala v novele zákona o sociálnom poistení upraviť bod, ktorý podmieňuje krátenie príspevku na opatrovanie o sumu, o ktorú príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje dvojnásobok sumy životného minima. Upozornila na to Komora opatrovateliek Slovenska (KOS).



"KOS navrhuje odstrániť podmienku krátenia príspevku na opatrovanie o sumu, o ktorú príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje dvojnásobok sumy životného minima, alebo zvýšiť hranicu prevyšujúcu sumu životného minima na trojnásobok, ako je to v prípade, že opatrovanou osobou je dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím," uviedla komora s tým, že krátenie výšky príspevku na opatrovanie môže ohroziť ekonomickú sebestačnosť domácich opatrovateľov a ich rodín.



Suma opatrovateľského príspevku sa pre poberateľov dôchodkovej dávky od 1. júla zvýšila na 75 % sumy peňažného príspevku poskytovanom opatrovateľovi v produktívnom veku. "Opatrovateľský príspevok tým opatrovateľom, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a opatrovaný využíva ambulantný typ sociálnej služby, sa nebude krátiť, čo znamená, že valorizácia dôchodkov sa nedotkne týchto opatrovateľov, a teda nevypadnú zo systému podpory," vyjadrilo sa pre TASR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Príspevok pre opatrovateľa, ktorý poberá dôchodkovú dávku, bol podľa ministerstva zvýšený o 164 eur na sumu 426 eur.



Životné minimum sa od 1. júla zvýšilo o 14 %, pre jednu osobu bude vo výške 268,88 eura. "Vzhľadom na to, že sme zmenili systém výpočtu sumy životného minima, bude aj príspevok na opatrovanie dostupnejší pre viac občanov. Výška peňažného príspevku na opatrovanie pri neformálnych opatrovateľoch v produktívnom veku sa teda tiež znižuje až pri zvýšenej hranici dvojnásobku životného minima, a to vo výške 537,76 eura," uviedla hovorkyňa ministerstva Kristína Korenková.



Zároveň pripomenula, že zmena zákona štandardným legislatívnym spôsobom vzhľadom na kompetencie poverenej vlády a termín predčasných volieb nie je možná.