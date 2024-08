Podľa neziskoviek je zrušenie asignácie nepremyslený krok od štátu

Bratislava 20. augusta (TASR) - Viaceré neziskové organizácie považujú možné zrušenie daňovej asignácie pre firmy za nepremyslený krok od štátu. Týmto opatrením by vláda získala do štátneho rozpočtu až 50 miliónov eur, no občania Slovenska by prišli o verejnoprospešné aktivity vo vyššej hodnote a podľa organizácií by sa zhoršila dostupnosť pomoci pre ľudí v núdzi. V utorok na to upozornila na tlačovom brífingu Asociácia firemných nadácií a fondov (ASFIN) a Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO).



"O zrušení dvoch percent sa hovorí bez toho, aby mal štát pripravené alternatívne riešenie, ktoré by dokázalo zabezpečiť účinné poskytovanie týchto služieb. Doplatia na to najodkázanejší," povedal predseda Komory MNO Marcel Zajac.



Doplnil, že zrušenie daňovej asignácie pre právnické osoby by malo devastačné účinky na ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú pomoc. O podporu by podľa neho prišli malé regionálne aj veľké organizácie, ktoré pomáhajú deťom, seniorom, jednorodičovským rodinám alebo ľuďom so zdravotným znevýhodnením.



Členovia ASFIN aj ďalšie neziskové organizácie sa nebránia diskusii s vládou o tom, ako zefektívniť mechanizmus asignácie. Odmietajú však nepremyslené zásahy štátu, ktoré ohrozia státisíce najzraniteľnejších obyvateľov Slovenska. Za posledné tri roky stúpol podľa asociácie počet ľudí ohrozených chudobou o 143.000 na 943.000.



Návrh na zrušenie daňovej asignácie pre právnické osoby prezentoval koncom júla Inštitút sociálnej demokracie (ISD) personálne prepojený s koaličnou stranou Hlas-SD. Návrh by mal podľa jeho predkladateľov priniesť štátu ročne 30 až 50 miliónov eur a časť z rozpočtu by sa mala presunúť na pomoc najohrozenejších skupín na Slovensku.



ASFIN poukázal na to, že vlani dali fyzické a právnické osoby na verejnoprospešné účely takmer 101 miliónov eur, pričom viac ako polovica asignácie prišla od firiem. Právnické osoby prispeli do tejto oblasti sumou 53 miliónov eur. Najviac peňazí išlo do ochrany a podpory zdravia, rozvoja športu či poskytovania sociálnej pomoci. Členovia asociácie podporili celkovo 1731 verejnoprospešných projektov.