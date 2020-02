Dodávatelia zelenej energie musia za pripojenie do siete platiť

Bratislava 16. februára (TASR) – Dodávatelia zelenej energie musia platiť za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent). Vyplýva to zo zverejneného rozsudku Najvyššieho súdu (NS) SR. rozhodnutie NS sa zásadne odkláňa od doterajšej rozhodovacej praxe súdov. Nález Ústavného súdu SR dal totiž za pravdu výrobcom a v tomto duchu rozhodovali následne okresné aj krajské súdy, uviedla na svojej internetovej stránke Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie krajského aj okresného súdu a vec vrátil na ďalšie konanie okresnému súdu.



Spor vo veci G-komponentu je už viac ako šesť rokov starý. Od začiatku roka 2014 vstúpila do platnosti vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). SAPI vtedy v spolupráci s poslancami Národnej rady (NR) SR iniciovala podanie na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý 22. júna 2016 rozhodol tak, že výrobcovia elektriny bez zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny nemusia tento poplatok platiť. Distribučné spoločnosti poplatok aj napriek tomuto nálezu výrobcom fakturovali a mnohí výrobcovia riešili tento problém súdnou cestou.



Distribučné spoločnosti sa voči prehratým sporom na okresných a krajských súdoch odvolávali. Viaceré spory sa tak dostali až na NS SR, ktorý 28. januára zverejnil prvé rozhodnutie. "To je v absolútnom rozpore s nálezom Ústavného súdu aj doterajšími rozhodnutiami okresných a krajských súdov v desiatkach podobných sporov a jeho argumentácia sa nápadne podobá na argumentáciu distribučných spoločností, proti ktorým boli tieto spory vedené," tvrdí SAPI.



Podľa riaditeľa SAPI Jána Karabu ide zatiaľ iba o prvý rozsudok, ktorý je rozhodnutím len jedného zo senátov NS SR. Podľa šéfa SAPI by mohli ďalšie senáty NS SR rozhodnúť inak.