Premiér: Pre Slovensko prestala byť nezamestnanosť vážnym problémom

Bratislava 21. januára (TASR) - Nezamestnanosť prestala byť vážnym problémom Slovenskej republiky. Potvrdzujú to štatistiky ústredia práce, podľa ktorých sa miera evidovanej nezamestnanosti udržala v decembri minulého roka pod piatimi percentami. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že Slovensku sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky z hľadiska počtu ľudí bez práce.



V decembri minulého roka dosiahla podľa údajov ústredia práce miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 4,92 %. Medzimesačne sa nezmenila, medziročne klesla o 0,12 percentuálneho bodu (p. b.). V minulosti, v roku 2001, bola pritom podľa premiéra nezamestnanosť takmer 20 %. "Veľmi sa teším, že minister práce oznamoval po celý minulý rok, že sa podarilo v priemere udržať celú mieru nezamestnanosti okolo päť percent," skonštatoval premiér.



Za posledné tri roky klesol počet nezamestnaných o viac ako 40 %, pričom takmer 80.000 ľudí, ktorí si našli prácu, boli nezamestnaní viac ako rok. "Prijali sa opatrenia, aby dlhodobá nezamestnanosť klesala najvýraznejšie. Som rád, že sa darí dosahovať výrazné posuny v oblasti nezamestnanosti mladých a SR nemusí čeliť takej nezamestnanosti ako Fínsko, Portugalsko či Španielsko, kde je veľký problém pre mladých a absolventov nájsť si prácu," uviedol premiér s tým, že Slovensko sa približuje vyspelým krajinám.



"Musíme pokračovať ďalej," vyzval premiér. Ministerstvo podľa jeho slov prináša každý rok opatrenia na zlepšenie kvality pracovného prostredia a ochranu pracujúcich. "Zvyšovanie minimálnej mzdy nie je len zvyšovanie minimálneho štandardu človeka, ktorý ide pracovať, ale postupne vytláčame ľudí zo šedej ekonomiky," podotkol Pellegrini. Vláda tiež deklarovala, že bude pokračovať vo výjazdových rokovaniach vlády. "Boli prijaté akčné plány boja proti nezamestnanosti a zafungovali. Našou prioritou musí byť nielen vytváranie nových pracovných miest, ale kľúčové pre nás je, aby sa vytvárali priamo v regiónoch, kde ľudia žijú," podotkol Pellegrini.



Slovensko sa pripojilo k stratégii dosiahnutia dlhodobej nezamestnanosti okolo troch percent, podľa premiérových slov je Slovensko tesne od dosiahnutia tohto cieľa. "Musíme sa pozrieť, čo stojí pred nami, ako sa ide zásadným spôsobom meniť trh práce. Hovoríme o industriálnej revolúcii, nástupe moderných technológií, modernizácii, robotizácii. Bude treba výraznejším spôsobom investovať do pracovného trhu a podmienok na ňom," myslí si premiér. Preto má byť vypracovaný dokument Práca 4.0, ktorý má reagovať na tieto nové trendy a lepšie sa má skĺbiť vzdelávanie s potrebami trhu práce a zamestnávateľov.



Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) je dobré, že sa ponechali 'rizikové kategórie' nezamestnaných, akými sú napríklad dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia či ľudia nad 50 rokov a bol zachovaný individuálny prístup k nezamestnaným. Podľa neho tiež pomohli aktívne opatrenia na trhu práce.



Richtera najviac teší pokles dlhodobo nezamestnaných ľudí. "Číselne za tri roky ubudlo 80.000 ľudí, ktorí sa zamestnali a z nich takmer polovica boli nezamestnaní viac ako štyri roky," vyčíslil Richter. Akčné plány v najmenej rozvinutých regiónoch boli podľa ministra pozitívne.



Celkovo tiež ubudlo za posledné tri roky 38.000 ľudí, ktorí boli v hmotnej núdzi. "Je to istá paralela, akonáhle sa zamestnali, nebolo potrebné, aby poberali hmotnú núdzu," doplnil Richter. Celkovo za tri roky ubudla percentuálne nezamestnanosť na Slovensku o 3,84 %, v 20 najmenej rozvinutých okresoch je priemer 7 %. "Je potrebné pokračovať v projektoch politiky zamestnanosti," dodal Richter. Verí zároveň, že podobný vývoj nezamestnanosti ako v minulom roku by mal pokračovať aj naďalej. "Som rád, že ani v decembri nevyužil žiadny zamestnávateľ paragraf o udržaní zamestnancov, keby nastala kríza. V budúcnosti môže byť použitý, preto sme prijali opatrenia. Nemyslím si však, že nejaká krutá kríza príde, skôr predpokladám, že príde nejaké ochladenie," dodal Richter.