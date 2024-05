Podľa prieskumu americké domácnosti stále trápi vysoká inflácia

Washington 21. mája (TASR) - Americké domácnosti sa aj na konci roka 2023 ďalej sťažovali na negatívny vplyv vysokej inflácie na ich rozpočty, hoci sa cenové tlaky zmiernili. Ukázali to výsledky prieskumu, ktorý Federálny rezervný systém (Fed) zverejnil tento utorok. Väčšina Američanov v ňom uviedla, že ich finančná situácia sa za uplynulý rok zmenila len málo. Rodičia dokonca tvrdili, že sa zhoršila. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V prieskume o ekonomickej situácii domácností a ich rozhodovaní, ktorý Fed zverejňuje každý rok, približne 72 % opýtaných pripustilo, že v októbri 2023 už bola ich finančná situácia "minimálne dobrá".



Podiel rodičov, ktorí pripustili, že sú na tom minimálne dobre, však klesol o 5 percentuálnych bodov na 64 %, čo je najnižšia úroveň od roku 2015, keď sa začal zber údajov.



Inflácia zostala hlavným problémom domácností, uvádza sa v správe. Až 65 % respondentov vyhlásilo, že vysoké ceny zhoršili ich situáciu, aj keď sa tempo rastu spotrebiteľských cien spomalilo z približne 9 % v júni 2022 na menej ako 4 % v čase konania prieskumu, v októbri 2023. Hoci 34 % opýtaných potvrdilo, že mesačný príjem ich rodiny za rok vzrástol, 38 % zároveň dodalo, že sa zvýšili aj ich výdavky.



Približne 63 % dospelých by dokázalo pokryť hypotetické výdavky na krízové situácie vo výške 400 USD (368,19 eura) hotovosťou alebo jej ekvivalentom. To bol rovnaký výsledok ako v roku 2022, ale menej ako rekordných 68 % v roku 2021.



Pokrytie nákladov na bývanie bolo v minulom roku väčšou výzvou pre domácnosti v USA ako v predchádzajúcom roku. Približne 19 % opýtaných v určitom bode predchádzajúceho roka meškalo s platbou nájomného, čo je nárast zo 17 % v roku 2022.



Rast nájomného, ktorý sa ukázal ako jeden z dôvodov, prečo sa inflácia nezmiernila tak, ako predstavitelia Fedu dúfali, bol oveľa väčší ako rast celkovej inflácie. Priemerné mesačné nájomné sa totiž zvýšilo medziročne o 10 % na 1100 USD, odhalil prieskum.



Na ankete sa zúčastnilo 11.000 ľudí a uskutočnila sa v októbri 2023.



(1 EUR = 1,0864 USD)