R. Kaplan z Fedu: Nastavenie úrokových sadzieb je adekvátne

Dallas 18. februára (TASR) - Prezident dallaskej pobočky Federálneho rezervného systému (Fed) Robert Kaplan považuje súčasné nastavenie úrokových sadzieb za "v podstate adekvátne," aj keď epidémia nového koronavírusu v Číne môže predstavovať určité riziko.



Kaplan odhaduje tohtoročný rast americkej ekonomiky na úrovni 2 % až 2,25 %, pokles nezamestnanosti z 3,6 % na 3,5 % a zrýchlenie inflácie smerom k inflačnému cieľu Fedu na úrovni 2 %. Ako dodal, je fakt, že tieto vyhliadky do určitej miery zatieňuje vplyv nového koronavírusu, ktorý sa šíri v Číne, pričom ekonómovia v pobočke Fedu v Dallase pracujú s viacerými scenármi možného vplyvu epidémie na americkú a svetovú ekonomiku. Dodal však, že zatiaľ je príliš skoro s istotou odhadnúť dôsledky vírusu na hospodársky vývoj.



Ďalším možným faktorom, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť vývoj amerického hospodárstva, je problém lietadiel 737 MAX spoločnosti Boeing. Na druhej strane, pozitívnym faktorom, ktorý by mal podporiť ekonomiku USA v 1. polroku, je návrat výroby v automobilke General Motors po štrajku na jeseň minulého roka do pôvodných koľají.



Americká centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu v októbri minulého roka do pásma 1,5 % - 1,75 % s cieľom podporiť ekonomiku, na ktorú tlačili obchodné spory USA a spomaľovanie rastu svetového hospodárstva. Bolo to tretie zníženie kľúčovej úrokovej sadzby v priebehu minulého roka.



V poslednom období sa však tieto riziká zmiernili, uviedol Kaplan s tým, že rast na ostatných trhoch sa stabilizoval a USA a Čína podpísali prvú fázu obchodnej dohody. Navyše, na firmy už nepôsobí predchádzajúca vysoká neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie.