EÚ musí nájsť spôsob, ako dokončiť plynovod Severný prúd 2

Moskva 26. decembra (TASR) - Po zastavení výstavby plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) z dôvodu sankcií USA proti projektu je teraz na ťahu Európska únia (EÚ), aby našla východisko zo situácie, povedal v stredu (25. 12.) ruský vicepremiér Dmitrij Kozak pre ruskú štátnu televíziu. Ruský plyn, ktorý sa do Európy transportuje cez plynovody, je podľa neho o 30 % lacnejší, než skvapalnený plyn z USA.



"Sme presvedčení, že tento problém dokážeme v spolupráci s európskymi krajinami, s EÚ, vyriešiť a nájsť kompromis," uviedol Kozak.



USA, naopak, varujú EÚ pred vysokou závislosťou od ruského plynu. Washington chce zabrániť dokončeniu plynovodu Severný prúd 2, a preto prijal sankcie proti firmám, ktoré sa na ňom podieľajú. Jeho výstavba stojí okolo 10 miliárd eur a je na 90 % dokončený. Pôvodne mal byť hotový do konca tohto roka. Po prijatí sankcií USA sa však zastavilo kladenie potrubia na dno Baltického mora.



Teraz Rusko hľadá vhodné lode, ktoré by kladenie potrubia dokončili. Položených je už približne 2300 kilometrov potrubia plynovodu a na dokončenie chýba posledných 160 kilometrov. Švajčiarska firma Allseas, ktorej špeciálne lode na objednávku konzorcia Nord Stream 2 kládli vedenie plynovodu v Baltickom mori, práce pre sankcie zastavila. Jej loď Solitaire v utorok (24. 12.) smerovala k ostrovu Rügen. Podľa agentúry DPA nie je jasné, či firma ešte niekedy bude pokračovať v účasti na výstavbe plynovodu.



Rusko počíta s ďalším tlakom USA proti dokončeniu výstavby plynovodu, uviedol Kozak. Moskva síce predpokladá oneskorenie, ale naďalej počíta s dokončením plynovodu, ktorý má prepravovať plyn z Ruska do Nemecka. Je to "ekonomický projekt", ktorý je v záujme Európy, zdôraznil Kozak.



Námestník ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov v stredu potvrdil, že Rusko zareaguje na sankcie USA proti plynovodu odvetnými opatreniami.