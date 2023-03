Podľa šéfa Bundesbanky ECB zatiaľ nekončí so zvyšovaním sadzieb

Londýn 22. marca (TASR) – Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) sa nachádzajú v blízkosti úrovne, pri prekročení ktorej by mohli spomaliť ekonomickú aktivitu, uvoľnenie menovej politiky v eurozóne by však bolo predčasné. Vyhlásil to šéf nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Šéf Bundesbanky v rozhovore, ktorý zverejnil v stredu denník Financial Times, uviedol, že v otázke zvyšovania úrokových sadzieb má ECB časť cesty ešte pred sebou. V okamihu, keď sadzby dosiahnu svoje maximum, musí podľa neho ECB odolať výzvam na ich skoré zníženie. V opačnom prípade hrozí opätovné vzplanutie vysokej inflácie, povedal Nagel, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov ECB. Boj proti inflácii sa ešte neskončil, zdôraznil šéf Bundesbanky.



ECB naposledy minulý týždeň zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 0,5 percentuálneho bodu.