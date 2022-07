Podľa šéfky EK je pravdepodobné úplné zastavenie dodávok ruského plynu

Moskva 20. júla (TASR) - Ruský koncern Gazprom v stredu uviedol, že stále od Siemensu nedostal dokumentáciu potrebnú pre opätovnú inštaláciu turbíny pre kľúčový plynovod Nord Stream 1.



Kremľom kontrolovaný Gazprom v júni znížil dodávky plynu cez Nord Stream 1 na 40 % jeho kapacity. Ako dôvod vtedy uvádzal, že sa po údržbe nevrátila turbína, ktorú firma Siemens Energy servisovala v Kanade. Gazprom uviedol, že návrat turbíny rovnako ako veľká údržba ďalších zariadení má priamy vplyv na bezpečnú prevádzku plynovodu.



Aktuálne sú dodávky cez Nord Stream 1 pre plánovanú údržbu zastavené. Tá by sa mala skončiť vo štvrtok (21. 7.). Európski politici však nepočítajú s tým, že Rusko obnoví dodávky cez plynovod napriek tomu, že Kanada už počas víkendu poslala spomínanú turbínu do Nemecka lietadlom. Do Ruska by sa mala dostať okolo 24. júla.



"Pravdepodobným scenárom je úplné zastavenie ruského plynu," uviedla v stredu šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Ruský prezident Vladimir Putin síce v stredu uviedol, že Gazprom podľa plánu obnoví dodávky cez Nord Stream 1. Zároveň však signalizoval, že môže prísť k ďalším obmedzeniam dodávok.



Podľa Siemens Energy je údržba turbín v normálnej situácii rutinnou záležitosťou.