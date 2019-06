Podľa Trumpa bude potrebné urobiť niečo s clami EÚ na americké vína

Americké dovozné clá sa pohybujú od 5,3 centa do 12,7 centa za fľašu. Na šumivé vína platia vyššie clá na úrovni zhruba 14,9 centa za fľašu.

Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump zaútočil najnovšie na Francúzsko, ktoré obvinil z neférových dovozných ciel na "skvelé" americké vína. Trump povedal, že bude pracovať na otvorení európskeho trhu americkým vínam, pričom opätovne obvinil Francúzsko, že v tejto oblasti vytvára pre americký export neférové obchodné bariéry.



"Francúzsko stanovuje na naše vína vysoké clá, zatiaľ čo my na francúzske veľmi nízke," povedal Trump pre stanicu CNBC. Ako dodal, americkí producenti sa sťažujú, že francúzske vína sa dostávajú na pulty obchodov v USA "prakticky zadarmo," čo podľa neho nie je fér a "USA s tým budú musieť niečo urobiť".



Dovozné clá EÚ na víno sú vyššie než clá na dovoz európskych vín do USA. Navyše zákazníci v Európe nekupujú americké vína v takej miere ako Američania tie európske. Čo sa však týka Francúzska, je síce jedným z najväčších producentov vína, ale ako člen EÚ nemôže zavádzať vlastné clá či obchodnú politiku.



Americké dovozné clá sa pohybujú od 5,3 centa do 12,7 centa za fľašu. Na šumivé vína platia vyššie clá na úrovni zhruba 14,9 centa za fľašu.



Na druhej strane, ako uviedla organizácia propagujúca americké vína Wine Institute, v EÚ platia na vína z USA clá vo výške 11 až 29 centov/fľaša.



V roku 2017 doviezli Spojené štáty európske víno v hodnote 4,5 miliardy USD (3,98 miliardy eur). Naopak, Američania do Európy vyviezli víno len v hodnote 553 miliónov USD. Napriek tomu, ako ukázali údaje francúzskych colných úradov, od roku 2007 do roku 2018 sa vývoz vína z USA len do Francúzska strojnásobil a Európa predstavovala pre americké vína najväčší exportný trh.



Washington a Brusel sa pripravujú na začatie rokovaní o obchodnej dohode. Tá by mala riešiť konflikt, ktorý odštartoval Trump minulý rok, keď uvalil clá na dovoz ocele a hliníka zo zahraničia vrátane krajín Európskej únie. Zástupcovia EÚ sa však niekoľkokrát vyjadrili, že sektor poľnohospodárstva sa otvárať nebude.



(1 EUR = 1,1301 USD)