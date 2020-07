Podľa zväzu strojárskeho priemyslu sociálny dialóg v odvetví funguje

Bratislava 21. júla (TASR) - Sociálny dialóg na podnikovej úrovni v strojárstve funguje bez problémov. Vďaka korektným vzťahom a súdržnosti medzi zamestnancami a zamestnávateľmi mnohé firmy zvládli posledné náročné mesiace po zdravotnej aj ekonomickej stránke. Uviedol to Zväz strojárskeho priemyslu SR, ktorý tak reagoval na vyjadrenia odborárov OZ KOVO, podľa ktorých bol narušený sociálny zmier tým, že zväz nepodpísal kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v oblasti strojárstva.



Zväz upozorňuje na to, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa v strojárskom priemysle bola vyrokovaná začiatkom tohto roka, a teda pred vypuknutím koronakrízy. "V aktuálnej nestabilnej situácii, keď mnohé fabriky vyrábajú na menej než 50 %, a keď nevieme odhadnúť, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej, sme požiadali OZ KOVO, aby rokovania pokračovali v septembri 2020. Keďže aj štát upravuje Zákonník práce a zavádza mnohé záchranné opatrenia na udržanie zamestnanosti, považujeme za riskantné plošne rozšíriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vyrokovanú za úplne iných ekonomických i spoločenských podmienok," uviedol v stanovisku pre médiá zastupujúci generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu Andrej Lasz.



V súčasnosti firmy zvažujú každý krok, aby udržali výrobu, pracovné miesta a ostali konkurencieschopné na medzinárodných trhoch. Individuálne zvážiť situáciu v každej jednej firme považuje zväz za základ úspechu kolektívneho vyjednávania v súčasných podmienkach. Preto navrhuje, aby sa k vyjednávaniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátilo v septembri, keď bude aspoň o niečo jasnejšia situácia na medzinárodných trhoch.



Odborári OZ KOVO však požadujú od ministerstva práce sprostredkovateľa. Odmietajú, že by táto kolektívna zmluva ohrozila fungujúce podniky v strojárskom odvetví. "Podnikneme všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby k podpisu zmluvy došlo. Preto žiadame o určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívnych sporov, navrhneme orgánom OZ KOVO, aby bola vyhlásená štrajková pohotovosť v celom odvetví strojárskeho priemyslu a v prípade, ak nedôjde k dohode a podpisu tejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, tak sme pripravení ísť aj do nejakých nátlakových aktivít," oznámila v utorok podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.