Podmienka počtu klientov podľa SaS znižuje konkurenciu v 2. pilieri

Bratislava 11. júna (TASR) - Konkurencia v spravovaní financií z druhého dôchodkového piliera by sa mohla zvýšiť. Opoziční poslanci za SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková predložili do Národnej rady (NR) SR novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá by uľahčila vstup do systému novým subjektom. Podľa ich návrhu by sa mala vypustiť podmienka, aby do 18 mesiacov mala dôchodková správcovská spoločnosť aspoň 50.000 klientov.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je vypustenie podmienky, že dôchodková správcovská spoločnosť musí svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, keď začala vytvárať ňou spravované dôchodkové fondy, bol počet sporiteľov súčtom vo všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondoch najmenej 50.000," uviedli predkladatelia.



Aktuálne platná úprava je podľa poslancov pravdepodobne v rozpore ústavou. "Tak, ako žiaden zákon nepredpisuje žiadnej banke, koľko má mať klientov, ani žiadnej reštaurácii, koľko má mať denne konzumentov stravy, nemal by zákon určovať ani dôchodkovej správcovskej spoločnosti, koľko by mala mať sporiteľov," dodali.



Súčasne platný zákon podľa navrhovateľov vyhovuje etablovaným subjektom, no sťažuje, prípadne znemožňuje vstup na trh ďalším hráčom, teda príchodu konkurencie, ktorá by mohla priniesť sporiteľom viaceré benefity, napríklad vyššie zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde alebo nižšie odplaty.