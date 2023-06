Bratislava 15. júna (TASR) - Podmienky chovu zvierat, najmä spoločenských, sa sprísnia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR Moniky Kozelovej, Jána Mičovského a Jaromíra Šíbla, ktorý parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.



"Návrh zákona vychádza z dlhodobo pretrvávajúceho a rozsiahleho problému nadmerného rozmnožovania zvierat, najmä psov a mačiek, ktoré sú častokrát chované v nevhodných podmienkach v neregistrovaných zariadeniach, v tzv. množiarniach. Hlavnou činnosťou týchto nelegálnych množiarní je nekontrolované rozmnožovanie budúcich spoločenských zvierat, najmä psov a mačiek s cieľom čo najvyššieho zisku z predaja mláďat, ktoré sú mnohokrát mladšieho veku, ako je vek stanovený legislatívou," zdôvodnili predkladatelia.



Za účelom maximalizovania zisku prevádzkovatelia "množiarní" podľa poslancov chovajú zvieratá v nevyhovujúcich podmienkach, nezabezpečujú zvieratám ani základnú veterinárnu starostlivosť a nerešpektujú povinnosti, týkajúce sa povinnej identifikácie a registrácie zvierat alebo povinnej registrácie zariadení, v ktorých sú zvieratá držané.



"V súčasnosti je problém tak veľký a tak zásadný, že je potrebné prijať rázne opatrenia, ktoré zvýšia ochranu chovaných zvierat, ich vysledovateľnosť a v čo najväčšej možnej miere zamedzia nedodržiavaniu zákona a jeho obchádzaniu," zdôraznili predkladatelia novely.



Upravuje sa napríklad aj povinnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zverejňovať prostredníctvom webového sídla aktuálne zoznamy všetkých registrovaných, schválených a povolených zariadení, v ktorých sa držia živé zvieratá. Jednotlivé zoznamy môžu slúžiť verejnosti na overenie si potrebných informácií o uvedených zariadeniach - napríklad úradné číslo či adresa zariadenia.



V novele sa okrem iného dopĺňajú požiadavky, ktoré je vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa dodržiavať, aby zabezpečil jeho ochranu a dobré životné podmienky.



V rámci zákazu týrania zvierat sa napríklad dopĺňa nové konanie považované za týranie. Je ním také konanie, ktorým sa vykonajú zákroky bez použitia anestetík a z iných ako terapeutických alebo diagnostických dôvodov.