Podmienky fúzie koncernu FCA so skupinou PSA sa nezmenili

Miláno 3. júla (TASR) - Podmienky fúzie koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) s francúzskou skupinou PSA sa nezmenili. Uviedol to taliansko-americký výrobca áut po tom, ako talianske noviny napísali, že hľadá aktíva, ktoré by mohol vyčleniť a znížiť tak plánovanú výplatu hotovosti akcionárom vo výške 5,5 miliardy eur.



Koncern FCA v piatok vyhlásil, že sa drží dohody s PSA z decembra 2019, teda predtým, ako pandémia nového koronavírusu zasiahla dopyt po autách. "Štruktúra a podmienky zlúčenia sú dohodnuté a zostávajú nezmenené," uviedol hovorca taliansko-americkej automobilky. FCA a PSA plánujú dokončiť svoje zlúčenie do 1. štvrťroka budúceho roka.



Taliansky hospodársky denník Il Sole 24 Ore napísal, že automobilka FCA by si mohla udržať hotovosť znížením špeciálnej dividendy, prípadne poskytnutím aktív akcionárom ako kompenzácie. Podľa Il Sole sú rozhovory zatiaľ vo veľmi ranom štádiu a nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. Dodal, že cieľom je udržať hodnotu mimoriadnej dividendy vo výške 5,5 miliardy eur, ale zároveň zmeniť jej podobu z hotovosti na aktíva.



Automobilka FCA práve odsúhlasila pôžičku vo výške 6,3 miliardy eur s podporou štátu, ktorá má pomôcť jej talianskej divízii a automobilovému priemyslu celej krajiny prekonať krízu. A hoci jej tento úver nezakazuje vyplácať dividendy, keďže je splatný až po roku 2021 a dividendy by vyplatila holandská materská spoločnosť Fiat Chrysler Automobiles NV, talianski politici vraj spochybnili takú veľkú výplatu hotovosti.



Medzi možnosťami, ktoré FCA zvažuje, je odčlenenie spoločného podniku FCA a PSA na výrobu dodávok - Sevel, v ktorom majú rovnaký 50 % podiel, alebo značiek Alfa Romeo a Maserati, uviedol Il Sole.



Závod Sevel v meste Atessa v strednom Taliansku je najväčším európskym výrobcom dodávok. Jeho hodnota sa odhaduje na 2,5 až 3 miliardy eur, napísal Il Sole.



Rozdelenie Sevel medzi akcionárov FCA by tiež mohlo pomôcť zmierniť obavy Európskej únie z dôsledkov fúzie na hospodársku súťaž v bloku v segmente dodávok. Ale podľa Il Sole je táto možnosť zložitá, pretože si vyžaduje, aby spoločnosť PSA previedla svoj 50 % podiel v Seveli na FCA. Ďalšou možnosťou je zrušenie plánovaného rozdelenia kontrolného podielu spoločnosti PSA vo firme na výrobu komponentov Faurecia, tvrdí Il Sole.



Zdroj blízky tejto záležitosti uviedol, že skupina PSA by namiesto toho mohla pred zlúčením predať svoj podiel v spoločnosti Faurecia a ponechať si zisk z predaja.